Hatalmas pedofil pornópiacot számoltak fel a dark weben

Az amerikai igazságügyi minisztérium szerdán jelentette be, hogy lekapcsoltak egy Welcome to Video névre keresztelt oldat, melyen több százezer olyan felvétel volt megtalálható, melyeken gyerekeket használtak ki szexuálisan, írja a Daily Dot.

Az ügyészség tájékoztatása szerint világszerte több mint 300 felhasználót tartóztattak le az összehangolt fellépés során (közülük 53-at az Egyesült Államokban.) Az oldal üzemeltetésével egy 23 éves dél-korai férfit, Jong Woo Sont vádolták meg. Az amerikai hatóságok szerint a Welcome to Video lehetett a világ legnagyobb darkwebes gyerekpornó piaca.

A hatóságok nyolc terabytenyi adatot foglaltak le, több mint 200 ezer videót, melyen egészen kiskorú gyermekek is szerepeltek. Az akció még 2018 márciusában zajlott, akkor kapcsolták le az oldalt, de a nyomozás miatt csak most jelentették be. Az oldal 2015 nyarától kezdve, közel három éven át működött.

Son jelenleg egy dél-koreai börtönben ül gyermekpornográfiával kapcsolatos vádak miatt, és az amerikai hatóságok egyelőre nem közölték, hogy kérik-e a kiadatását. Az biztos, hogy az amerikai fél kilenc rendbeli vádemelést készített elő vele szemben.

Az ügyészség szerint a feltárt videók révén összesen 23 gyermeket sikerült azonosítani, akit azóta a hatóságok ki is szabadítottak bántalmazóiktól.

A Welcome to Video a darkweben, a Toron működött. A vádirat szerint 300 dollárba került a tagság, és a tagok ezen felül bitcoinban fizethettek a videókért. A nyomozás során éppen a Tor böngészési adatainak deanonimizációja, illetve a bitcointranzakciók összevetése révén sikerült azonosítani számos pedofilt. A nyomozásba az amerikaiak mellett brit és koreai rendőrök is részt vettek.

A brit National Crime Agency részéről Paul Jenkins vett részt a szerdai sajtótájékoztatón, aki arról beszélt, hogy a folyamatosan egyre növekvő számú pedofil tartalom az interneten egyre növekvő számú gyermekek ellen elkövetett bűncselekményhez is vezet, mivel ezeknek a videóknak a megtekintése egyre inkább arra ösztönzi a pedofilokat, hogy a való életben is bántalmazzanak gyerekeket.