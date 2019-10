93 éves korában állítják bíróság elé egy náci haláltábor őrét

93 éves korában bíróság elé állítják Bruno Deyt, aki az ügyészség vádja szerint tömeggyilkosságban volt bűnrészes. Dey 1944-45 között a mai Lengyelország északi részén található Stutthof koncentrációs táborában szolgált, ahol része lehetett az ott kivégzett 5230 rab halálában.

Dey azt elismerte, hogy a táborban szolgált, és tudomása volt a tömeggyilkosságról, de azt tagadja, hogy maga is részt vett volna benne.

Mivel a holokauszt már több mint hetven éve történt, Dey tárgyalása lehet az egyik utolsó, amin a népirtásért személyesen felelős elkövetőt vonhatnak felelősségre.

A vád szerint Dey ötezer ember haláláért azért felelős, mert részt vett az elviselhetetlen tábori körülmények kialakításában és fenntartásában. Kétszáz ember elgázosításával és 30 tarkón lövésével is vádolják. A vád szerint az akkor 17 éves Dey "tudatosan támogatta" a zsidó foglyok lemészárlását. Bár Dey már 93 éves, mivel a bűncselekmény idején még nem töltötte be a 21-et, az ügyét a fiatalkorúak bírósága tárgyalja.

Az ügyészség 2016-ban kezdte vizsgálni Deyt, miután előkerült SS-egyenruhája és az aláírása a stutthofi haláltábor iratain. Az ügyészség csak azután indított nyomozást, hogy abban az évben egy bíróság megváltoztatta azt az 1969-es ítéletet, amely szerint csak azért nem lehet valakit felelősségre vonni, mert Auschwitzban szolgált. 2016-ban egy német bíróság precedens értékű ítéletében bűnösnek mondta ki Oskar Groeninget, az auschwitzi tábor könyvelőjét abban, hogy bűnrészes volt 300 ezer zsidó lemészárlásában. A bíróság akkor úgy ítélte meg, hogy a bűnösség kimondásának nem feltétele az, hogy a vádlott személyes részvételét is bizonyítsák a gyilkosságokban.

A büntetőeljárás megindítása ennek ellenére nem garancia arra, hogy el is ítéljék az egykori SS-katonát. 2018-ban egy másik idős gyanúsított, a 95 éves Johann Rehbogen perét a vádlott megromlott egészségi állapota miatt határozatlan időre fel kellett függeszteni, ez a veszély most is fennáll. (via BBC)