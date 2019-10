Biztos, hogy jó helyen van a pénzed?

Szereted a pénzt, de az, hogy állandóan költöd, nem azt jelenti, hogy tudsz is bánni vele. Talán érdemes lenne saját magad elől is biztonságba helyezni – például egy megtakarítási számlán.

GYÉMÁNTFOKOZATÚ KAPITALISTA

Úgy vigyázol a pénzedre, hogy azt egy bank is megirigyelhetné: ügyelsz a megtakarításaidra, gondosan tervezed a kiadásaidat, és közben gondolsz a jövődre is. És még arról sem feledkezel meg, hogy a megkeresett pénzedből a saját örömödre is költs! Alan Greenspan is büszke lenne rád.