Elhunyt Vígh György, a veronai busztragédia hőse

A 2017. január 20-i tragédia után a gyászolók a i Szinyei Merse Pál Gimnázium elõtt gyújtottak gyertyákat. Fotó: Marjai János / MTI

Élete 66. évében elhunyt Vígh György, a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium testnevelőtanára, adta hírül a Verona Angyalai Facebook-csoport. Vígh 2017, január 20-án ott volt Veronában, amikor az iskola sítúrázó diákjait szállító busz az autópálya elválasztó korlátjának ütközve kigyulladt.

Vígh, aki a balesetben maga is súlyos sérüléseket szenvedett, és két gyermekét is elvesztette, több diákját is kimentette a lángoló buszból.

"Remélem újra magához ölelhette imádott gyermekeit" - emlékezett rá a tragédiának emléket állító Facebook-csoport.

A veronai buszbalesetben 17-en vesztették életüket. A kigyulladt buszon 43 gyerek, 11 felnőtt és a két sofőr utazott. (Via HVG)