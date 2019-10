Megtalálták a világ leggyorsabb hangyáit

A szaharai ezüsthangya (Cataglyphis bombycina) a világ leggyorsabb hangyája, egy másodperc alatt a testhossza 108-szorosát is képes lefutni. Fotó: BLANCHOT Philippe/hemis.fr

Az északi Szahara homokdűnéi között él a világ leggyorsabb hangyafaja. A szaharai ezüsthangya (Cataglyphis bombycina) egyedei egy friss kutatás szerint másodpercenként a testhosszuk 108-szorosát képesek lefutni. Olyan ez, mintha az 1,95 magas Usaian Bolt másodpercenként 210 métert tenne meg, vagyis ~760 km/h-ás sebességgel lenne képes száguldani.

Nem véletlenül emlegetem Usaian Boltot. A szaharai ezüsthangya ugyanis a kutatók filmelemzése alapján tízszer gyorsabban kapkodja a lábát a világ legfürgébb emberénél. Az aprócska hangya 1 m/s sebességre is képes, ez kb olyan, mintha egy házimacska 200 km/h-val száguldozna.

A filmelemzés alapján a hangyák galoppoznak, vagyis amikor igazán felgyorsulnak, van olyan pillanata a mozgássoruknak, amikor hat lábukból egy se éri a földet. "Hasítanak a levegőben, a lábuk se éri a földet két lépés között" - mesélte Sarah Pfeffer, a németországi Ulmi Egyetem állatviselkedéstan-kutatója, aki szerint a hangyák más alacsonyabb sebességnél is galoppoznak.

Erre jó okuk van. A legtöbb szaharai állattal szemben az ezüsthangyák a legnagyobb hőségben aktívak. Ilyenkor a sivatag homokja elviselhetetlenül forró, így már csak praktikus okokból is megéri galoppozni, mert akkor érintkeznek legkevésbé a forró homokszemcsékkel. (Via The Guardian)