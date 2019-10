Sose legyen vége!

Magyarország várható időjárása 2019. október 17-én, délután. Grafika: Országos Meteorológiai Szolgálat

Jó reggelt kívánok! Ugyan kimondottan friss hajnalra ébredtünk - még az ország legmelegebb részein sincs több 11 foknál -, napközben inkább érezhetjük majd magunkat szeptember elején, mint október közepén: az ország déli határvidékén ma akár 25 fok is lehet, amihez szikrázó napsütés társul. De még az ország leghidegebb részén, az Alpokalján is eléri majd a hőmérséklet a 19 fokot, és ott is javarészt napos lesz az idő. Budapesten, illetve a Balaton-Miskolc vonaltól északra 20-22, attól délre 22-24 fokra lehet számítani.

A rövid távú kilátásoknál csak a hosszútávúak derűsebbek: az aktuális hét napos előrejelzés alapján a következő napokban javarészt ugyanilyen koraőszi időre számíthatunk. A hétvége napos lesz 24 fok körüli csúcshőmérsékletekkel, a jövő hét elején meg ugyan felhősebbé válhat az idő, de hétfőn akár 26 fokig is melegedhet majd. A jelen állás szerint október 23-án is ragyogó napsütésben, és kellemes, húsz fok körüli időben ünnepelhetünk majd.