Közös listán indulnak a magyar pártok Szlovákiában

Közös választási listán, egy választási párt keretében indul a jövő február végére kitűzött szlovákiai parlamenti választáson a Magyar Közösség Pártja (MKP), a Most-Híd szlovák-magyar vegyes párt és a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) - jelentették be pénteken az érintett pártok tárgyalódelegációi. Két kisebb politikai alakulat csatlakozása még kérdéses.

Közös nyilatkozatuk szerint közel egyhetes intenzív tárgyalássorozat eredményeképpen sikerült megállapodniuk, miután az MKP Országos Tanácsa szombaton jóváhagyta, hogy újrakezdi a tárgyalásokat a Bugár Béla vezette Most-Híddal egy egységes magyar választási lista létrehozásáról. Az egyezséget a három párt elnökségének még jóvá kell hagynia, erre várhatóan a jövő héten kerül majd sor.

Ezen a korábbi képen Bugár Béla, a Most-Híd elnöke (j) és Menyhárt József, a felvidéki Magyar Közösség Pártja elnöke sajtótájékoztatót tart az őszi megyei választásokon való együttműködés lehetőségeiről 2017. április 26-án Fotó: Krizsán Csaba/MTI/MTVA

A megállapodás lényege, hogy az érintettek a 2020-as szlovákiai parlamenti választáson egy közös választási párt listáján indulnak. Ezt a trió legkisebb pártja, az MKDSZ hozza létre,

Régiók Pártja Híd MKP néven.

Ez a megoldás azért lehet hatékonyabb egy választási koalíciónál, mert míg az előbbinek a voksok 5 százalékát kell megszereznie a parlamentbe jutáshoz, addig a koalíciós lista esetében 7 százalék a bejutási küszöb. Az elmúlt hónapokban nyilvánosságra hozott felmérések szerint mind az MKP, mind pedig a Most-Híd támogatottsága 3,5-4 százalék körül mozog. Az MKDSZ kimutatott támogatása ennél jelentősen alacsonyabb.

A hármas formáció pártelnökei abban is megegyeztek, hogy egyikük sem áll majd a választási lista élén, hanem közös megegyezés alapján választanak listavezetőt. Emellett „a pártok közös kampánystábot és választási programot hoznak létre. A listára kerülők el kell, hogy fogadják a pártok értékrendbeli különbségeit, és egymás ellen nem kampányolhatnak. A felek kvótát biztosítanak egyéb nemzetiségű jelöltek számára is.”

A parlamentbe bejutó képviselőik pedig közös frakciót hoznak létre.

A tervek szerint, ha mindezt a pártok elnöksége is jóváhagyja, egyeztetéseket kezdenek majd más magyar pártokkal is az egységes lista további bővítéséről. E tekintetben leginkább a Most-Hídból kilépett Simon Zsolt által vezetett, kevesebb mint fél százalékos támogatottságú Magyar Fórum jöhet még szóba, illetve a még bejegyzésre váró, Összefogás elnevezésű formáció, amelyet eredetileg ugyancsak a felvidéki magyar közös képviselet megteremtésének szándékával hoztak létre idén szeptemberben. Bugár Béla azt mondta, hogy a későbbi tárgyalásokra meghívót kap az Összefogás, annak ellenére, hogy korábban azt a feltételt akarták szabni, hogy a magyar pártok közös listáján ne legyen rajta a Híd elnöke és néhány további tagja. Simon Zsolt azt nyilatkozta, hogy feltehetően a jövő hét elején találkoznak az Összefogással, de a Magyar Fórum kész egyedül is indulni a választáson. (Új Szó, MTI)