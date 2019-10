Mészáros-cégek Mészáros-cégek hátán a paksi atomerőműépítés előkészítésénél

Újabb jelentős megbízásokat kaptak Mészáros Lőrinc cégei a paksi atomerőmű új blokkjainak fejlesztésénél – írja a G7 gazdasági híroldal. Illetve pontosabban még csak a fejlesztés előkészítése zajlik – az egész 4000 miliárdos projekt jelentős csúszásban van –, de azért így is akad néhány százmilliós, milliárdos munka, amit Mészárosékra lehet bízni.

A paksi atomerőműhöz tartozó, egyelőre még üres telek távhőrendszerének, szennyvíz-, csapadékvíz- és ivóvízhálózatának kialakítására, illetve első körben csak a kiállások kiépítésére írtak ki öt tendert, ezek is viszonylag nagy munkák a terület mérete miatt, de a pályázatokra eleve nem jelentkezett sok cég, a nyertes mindegyik tenderen a Duna Center Therm Kft. lett, amely éppen négy nappal a közbeszerzés kiírása előtt került a Mészáros-birodalom tulajdonába.



A DCT már korábban, még a Mészáros-korszak előtt is nyert megbízásokat az MVM Paksi Atomerőműtől, ezek alapján 2022-ig ők végezhetnek egy csomó épületgépészeti, karbantartási, építőmesteri és karbantartási munkátaz erőmű technikai épületein, illetve 2023-ig üzemeltetik és karban is tartják a vízi létesítményeket. (Ez egy külön, folyami hűtővízcsatornával rendelkező erőműnél nem lehet kis feladat.)

Az érintett terület Fotó: Google Maps/a G7 alapján

Két héttel azután, hogy a DCT elnyerte a fenti tendereket, újabb közbeszerzést írt ki az atomerőmű, ezúttal a telek víziközműveinek, távhőrendszerének, elektromos hálózatának, gőzrendszerének és hőközpontjainak teljes kiépítésére. Ez még sokkal nagyobb munka, nehéz elképzelni, milyen robusztus rendszerekre van szüksége egy leendő atomerőművet kiszolgáló épületeknek.

A megbízás értéke nem szerepel a közbeszerzési dokumentumokban, de milliárdos összegekről lehet szó. A négyből három munkára csak egyetlen jelentkező volt, így két megbízás Mészáros Lőrinc cégeihez (egy a már legendás Mészáros és Mészáros Kft-hez, egy a már említett DCT-hez) megy, egy pedig az államnak szintén szívesen dolgozó, többnyire hídépítésekről ismerős A-Híd Zrt-hez. Az elektromos rendszer kiépítésére szokatlan módon két jelentkező is van, ezért nem lehet még ünnepelni az újabb Mészáros-győzelmet: a DCT mellett az atomerőmű testvércége, az MVM Ovit is adott be ajánlatot.

A G7 szerint az is furcsa, hogy ezeket a fejlesztéseket mind az MVM Pakis Atomerőmű Zrt. rendelte meg, miközben az új blokkok fejlesztése egy másik cég, az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. feladata, és az erőműnek már át is kellett volna adnia ezt a telket az új cégnek. Persze így nem egyértelmű az sem, hogy ezek a milliárdos előkészítési munkák beleszámítanak-e abba a 4000 milliárd forintba, amibe az új blokkok építése kerül. (G7)