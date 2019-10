Az RMDSZ elnöke Karácsonynak: Olyan ne nácizza Wass Albertet, aki most a szélsőjobbal masírozik

Egy szombat esti nyilvános, Kolozsváron rendezett beszélgetésen kérdezték az RMDSZ elnökét Karácsony Gergely kijelentéséről is. A Transindex beszámolója szerint "nagyon felbolygatta a közvélemény egy jelentős részét" a főpolgármester kijelentése, hogy Wass Albert náci volt.

"Azért mert a román népbíróság háborús bűnösnek nyilvánította, nem lehet messzemenő következtetéseket levonni; az, hogy a Patkányok honfoglalásában zsidóellenes volt, az igaz. Az, hogy Egyesült Államokban élt, és oda nem fogadtak be háborús bűnösöket, azon érdemes elgondolkodni, minthogy azon is, hogy az ország nem adta ki soha Románia kérésére, és azt sem fogadta el, hogy Románia háborús bőnösnek nyilvánította: ez is igaz,"