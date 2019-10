Az amerikaiak ukrajnai ügyvivő nagykövete szerint Trump igenis kért valamit Zelenszkij elnöktől

Egyre tarthatatlanabbá válik Donald Trump és hívei védekezése, mely szerint szó se volt arról, hogy az elnök valamit valamiért alapon függesztette fel az Ukrajnának szánt hadisegélyt. Ukrajnai különmegbízottja és EU-s nagykövete már két hete utalt rá meghallgatásán, hogy az elnök a hivatalos diplomáciát megkerülve próbált nyomást gyakorolni Ukrajnára, kedden aztán az Egyesült Államok jelenlegi ukrajnai top-diplomatája, a nagykövetet ügyvivőként (Chargé d'affairs) irányító William B. Taylor minden korábbinál egyértelműbb megerősítését adta annak, ami Trump Volodomir Zelenszkij elnökkel folytatott telefonbeszélgetése alapján is egyértelműnek tűnt:

Donald Trump valóban azért függesztette fel az Ukrajnának szolgált hadisegélyt, hogy rábírja Ukrajnát a politikai riválisai elleni büntetőeljárás megindítására.

Taylor amúgy minisztériuma határozott tiltása ellenére jelent meg a képviselőházi meghallgatásán, ahol aztán egészen részletesen számolt be arról, hogy milyen nyomást gyakorolt Trump Ukrajnára a Joe Biden elleni eljárás megindítása érdekében. Szerinte ugyanis Trump az egész amerikai-ukrán viszonyt ezektől a nyomozásoktól tette függővé.

Taylor vallomásában felidézte, hogy a Nemzetbiztonsági tanács egy júliusi konferenciahívásában egy költségvetésért felelő tisztviselő konkrétan megerősítette, hogy az elnök utasítására utasította el a hadisegély átutalását. Taylor meghallgatásán több feljegyzésre és memorandumra is utalást tett. Ez nagy segítség az elnök elleni vádemelésen dolgozó demokratáknak, ugyanis ezeket az iratokat is megpróbálhatják beidézni, további tárgyi bizonyítékot szerezve rá, hogy az elnök valóban saját önös érdekei szerint próbálta alakítani az Egyesült Államok külpolitikáját. (Via The New York Times)