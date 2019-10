Balzsamos időben ünnepelhetjük a forradalmat

Ködös, hűvös reggelre ébredtünk, de sok egyéb ma már nem fog arra emlékeztetni, hogy már ősz van: remek időjárásunk lesz ezen az ünnepen.

Már most se vészes a helyzet. Bár, mint már említettem, az ország jelentős részén, így a fővárosban is köd van, a hőmérséklet még a leghidegebb részeken se süllyedt hét fok alá, és van, ahol már most tíz fok felett van. A köd javarészt már délelőtt felszakad, és mindenhol számíthatunk némi napsütésre. Az ország északi felében 13-16, a déli felében már ekkor 18-20 fok várható.

Délután aztán országszerte remek későnyári időnk lesz, még a hidegebb dunántúli részeken is 22-24 fokig melegedhet, az ország déli vidékein pedig 27-28 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Budapesten 25 fok várható.

Használják ki, töltsenek minél több időt a szabadban!