Kiszabadult a börtönből az a hongkongi, aki miatt meghozták a fél éve tartó zavargásokat kirobbantó kiadatási törvényt

Csen Tong-kaj, a húszéves diák, aki tavaly februárban Tajvanon gyilkolta meg a barátnőjét. Miatta hozták meg azt a kiadatási törvényt, amely kirobbantotta az ötödik hónapja tartó zavargásokat Hongkongban. Fotó: PHILIP FONG/AFP

Kiszabadult börtönéből Csen Tong-kaj, az a fiatal hongkongi férfi, aki miatt a város vezetése meghozta azt az új kiadatási törvényt, amely miatt ötödik hónapja tartó zavargások robbantak ki.

Csen Hongkongban pénzmosás miatt ült másfél évet, de Tajvanon gyilkossággal gyanúsítják. Hongkong és Tajvan között nincs kiadatási egyezmény, a hongkongi törvényhozás emiatt hozta meg a kiadatási törvényt idén. Ez azonban nem csupán azt tette volna lehetővé, hogy Tajvannak adjanak ki bűnösöket, hanem Makaónak, és ami igazán sokakat aggasztott, Kínának is. A helyi ellenzék ugyanis attól tartott, hogy Kína politikai ellenfelei üldözésére használná a törvényt, arról nem is beszélve, hogy Kínában a helyi normák szerint akár meg is kínozhatnák a kiadott hongkongiakat.

A törvény ellen már a nyáron tiltakozások kezdődtek, az erőszakos zavargások a mai napig tartanak.

Csen amúgy jelezte, hogy hajlandó lenne feladni magát Tajvanon, de ezt Tajvan azzal utasította vissza, hogy csak a kérdés általános rendezése esetén hajlandó fogadni őt. Csen a vád szerint, amit ő maga se tagad, tavaly februárban Tajvanon végzett barátnőjével, miután megtudta, hogy a nő egy másik férfitól terhes. Csen most szabadulása után azt mondta, hogy "hajlandó vagyok feladni magamat Tajvanon, és szembenézni a büntetőeljárással a felindulásból elkövetett tettemért, és mindazokért a hibákért, amiket elkövettem". (Via MTI)