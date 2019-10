Alföldi Róbert nem akar színházigazgató lenni

„A választás éjszakáján mentek a telefonok és az sms-ek, mintha idén korábban érkezett volna a szilveszter. Volt, aki örömittas volt, aztán beállt az általános szorongás, hogy juj-juj, mi van, ha az új főpolgármester nem fog tudni semmit sem csinálni. A jó magyar szkepszis! De én azért még tartom magam” - mondja Alföldi Róbert a Magyar Narancsnak adott interjújában.

Alföldi 2018 márciusában Fotó: Halász Júlia

A rendező szerint október 13-án hasonló eredmény született volna akkor is, ha előtte nem kerül nyilvánosságra a Borkai-videó, „mert az emberek azt tapasztalták meg, hogy milyen az, amikor a hatalom megfeledkezik róluk, és csak önmaga boldogulásával és gyarapodásával foglalkozik”.



Alföldi - aki a kampányban nyíltan támogatta Karácsony Gergely főpolgármester-jelöltségét, provokálták is miatta - azt mondta,

semmilyen színházigazgatói posztra nem fog pályázni, mert „baromira nem lenne elegáns”, és sem Karácsonyt, sem magát nem akarja kínos helyzetbe hozni. Különben is, Alföldi szerint bármilyen színházat is vezetne, „a Nemzeti jelentése, romantikája, kvázi legendája nem tudna máshol megszületni, vagyis nem úgy, amit rögtön elvárnának tőlem”. Arra a kérdésre is nemet mondott, hogy elmenne-e Karácsony színházi tanácsadójának.

Alföldi azt mondta, örülni fog, ha legalább valamennyire normálisabban működnek majd a dolgok, és nem a párthovatartozás alapján dőlnek majd el a színházvezetői kinevezések.

Felmerült az is, mit tehetne Karácsony, hogy Budapest élhetőbb legyen az LMBTQ-közösség számára. Alföldi szerint „Tarlós homofób ember, nem is tagadta soha”, de a Pride például stabil lábakon áll, és „tök jó” ha ezután a főpolgármester is ott vonul majd a tömegben.