Orbán Viktor és az amerikai nagykövet homoszexuális aktusára célozgató mémet posztolt a szekszárdi MSZP

"Vizuális tömeggyilkosság"

"Címjavaslatom: Ez sokkal nagyobb bűn, mint bármi, amit a Fidesz valaha elkövetett."

Ez volt lényegében a két első ironikus reakció a 444 szerkesztőségében, amikor megpillantottuk azt a minden bizonnyal viccesnek szánt mémet, ami a szekszárdi MSZP Facebook-oldalán jelent meg szerdán:

Ha a néző esetleg elbizonytalanodott volna, hogy az "Ezt még Borkai is megirigyelné!" mondat tényleg, egész biztosan azt akarta-e jelenteni, hogy a szekszárdi MSZP szerint Orbán miniszterelnök orgiát tartott Cornstein amerikai nagykövettel, a képhez fűzött szöveg végképp eloszlatta a kételyt, az ugyanis így hangzik:



"Orbán és az amerikai nagykövet a hosszú naptól kimerültEN „alsóneműre vetkőzött és trécselt a kanapékon”. Elég fura barátságnak tűnik ez egy olyan keresztény miniszterelnöktől, aki a másságot szitokszóként használja.

Részletek a cikkben."

A megosztott cikk egy 444-es írás, amiben természetesen szó sem esik semmi ilyesmiről. Írásunk egy szerdán megjelent, nagy New York Times-cikk ismertetése, ami David Cornsteinről, az Egyesült Államok budapesti nagykövetéről szól. Az igen alapos Times-cikkben, amihez a szerzők Cornstein két tucat kollégájával beszéltek és kétszer is leültek az érintettel is, Cornstein maga mesélt el egy anekdotát annak illusztrálására, hogy milyen jó személyes kapcsolatot ápol a magyar miniszterelnökkel. Eszerint amikor hazafelé repültek a Trump-Orbán-találkozóról a magyar miniszterelnök különgépén, akkor a hosszú naptól kimerült két férfi „alsóneműre vetkőzött, szunyókált és trécselt a kanapékon”.

A szekszárdi MSZP mémje nem egyszerűen borzasztó, hanem ráadásul egy az egyben azokat a vizuális és verbális stílusjegyeket mutatja, mint a Fidesz központilag szervezett facebookos trollseregének 2018. óta különösen nagy mennyiségben áradó szennyművei, amikből tavaly ebben a cikkben közöltünk válogatást.

A politikai ellenfél buzizása, az óvodás stílus - "BUGYI" BULI - a politikusok fejének meztelen-félmeztelen testekre való ráapplikálása, a sorjás grafikai stílus mind-mind jól ismertek bárki előtt, aki kinyitotta a Facebookot az elmúlt pár évben.

Bennem konkrétan felmerült, hogy nem ennek a fideszes mémnek az alkotója dolgozott-e át a túloldalra:

De az elkövető persze lehetett ennek



vagy ennek a képnek az ismeretlen alkotója is.



Bár a legvalószínűbb persze az, hogy az alkotó egy,a fentiekkel szellemi rokonságban álló, ügyes kező tolnai szocialista.