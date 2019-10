Lassan ez a nyár is véget ér :(

Õszi színekben pompázó fák a nagykanizsai Csónakázó-tónál 2019. október 17-én Fotó: Varga György/MTI/MTVA

Az egész országban továbbra is napos és száraz idő van, és lesz is többé-kevésbé a hétvégén is.

Pénteken délelőtt az a kevés dunántúli ködfolt is lassan feloszlik, ezt követően országszerte derült, napos, csapadékmentes idő lesz - írja előrejelzésében a Meteorológiai Szolgálat.

A Dunántúlon északira, északnyugatira fordul és megélénkül a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között valószínű. Késő estére általában 9 és 16 fok közé hűl le a levegő.

Éjjel is többnyire derült lesz az ég, és egyre többfelé párássá válik a levegő, illetve köd is képződik. A ködös tájakon szitálás nem kizárt. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. Hajnalra 3 és 12 közé hűl le a levegő.

Hétvégén is marad a tavaszias, kora őszi idő. Ködre a Dunántúlon továbbra is számítani kell, de az ország többi részében napközben nagyrészt napos lesz az idő. A ködös tájakon néhol esetleg szitálás előfordulhat.

Az ország nagy részén mérsékelt marad a légmozgás, csupán Sopron környékén élénkülhet meg a déli, délnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 25 fok között alakul, a tartósan ködös, borús tájakon viszont több fokkal hidegebb lesz.

Hétfőtől fokozatosan köszönt be az ősz, elvégre jövő hét végén már november érkezik. Kedden már erősen felhős és borult lesz az ég országszerte, és többfelé várható eső, zápor. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 11 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 15 fok között valószínű, délnyugaton lehet a melegebb. A jövő hét második felében, az esti órákban, már megérkeznek a mínuszok is. (met.hu)