Neked fontos, hogy a munkahelyed kiálljon a jó ügyek mellett?

Év végén nemcsak azzal szoktunk számot vetni, hogy jól sikerült-e az év, jól érezzük-e magukat a bőrünkben, hanem hogy az év folyamán helyes döntéseket hoztunk-e. Ilyenkor munkavállalóként is érdemes azt végiggondolni, hogy tettünk-e valami jót az év során, hogy a munkahelyünk támogatása révén, milyen fontos ügy mellé álltunk. Úgy munkavállalóként is érdemes azt végiggondolni, hogy tettünk-e valami jót az év során, hogy a munkahelyünk támogatása révén, milyen fontos ügy mellé álltunk. Fontos, hogy észrevegyük magunk körül a problémákat és aktívan részt vegyünk azok megoldásában, ugyanis, a munkavállalói kezdeményezéseknek is fontos szerepük van abban, hogy pozitív változásokat érjünk el a közvetlen környezetünkben.

Hogyan tud a munkavállalóikkal karöltve felelősen működni egy vállalat?

Ma már nemcsak a munkavállalók számára fontos, de minden vállalat felelőssége is, hogy tegyen az őt körülvevő környezetért, visszaadjon valamit a helyi közösségnek és kiálljon a társadalmilag fontos ügyek mellett, hiszen fontos szerepük van abban, hogy a pozitív változásokat elősegítsék.

A hazánkban szolgáltatóközpontként működő, mára közel 2500 munkavállalót foglalkoztató BP, a „tedd, ami helyes” szellemisége jegyében ezért kiemelt figyelmet fordít a jó ügyek támogatására, és törekszik arra, hogy a kollégáikkal közösen számos ember életét tegye jobbá." A jótékonyság, a rászorulók, a kisebbségek támogatása, a helyi szervezetek megsegítése, a környezetvédelem, a fenntarthatóság, az egyenjogúság vagy az etikus magatartás már a kezdetek óta lényeges szerepet töltenek be a vállalat életében.

„Kiemelten fontos számunkra, hogy a munkavállalóink azt is tapasztalják a BP-nél, hogy egy olyan vállalatnál dolgoznak, amely a társadalmilag fontos ügyekre érzékeny, azokra hatással bír, és az ő bevonásuk révén igyekszünk tenni a pozitív változások érdekében. Az ilyesfajta tevékenységünket próbáljuk rászabni arra a lokációra és arra a régióra, ahol az irodáink működnek, de a segítség hatásai bőven túlmutatnak a városok határain.” - mondta Knezevics Viktor, a BP országigazgatója.

Miért fontos a munkavállalók számára, hogy egy felelős vállalatnál dolgozhassank?

A jótékonysági programok azt is lehetővé teszik, hogy a vezetők és a beosztottak a munkahelyen kívül is egy csapat tagjaiként, közösen dolgozzanak és visszaadjanak valamit az őket körülvevő környezetnek. Egy rászoruló intézmény megsegítésével a közvetlen környezetünkben vagy akár környezeti károk helyrehozásában nyújtotta segítség során olyan impulzusokat kaphatnak a munkavállalók, melyek a hétköznapi életükben nem érik őket. Olyan élményeket jelent, mely az adott csoportnak is még szorosabb összetartást eredményezhet és egyénileg is mély nyomot hagy, illetve új oldaláról ismerhetik meg egymást a kollégák.

„Azt tapasztaljuk, hogy ezek a kezdeményezések a kollégáink számára is fontosak, akár egész osztályok, munkahelyi csapatok is csatlakoznak az év során megrendezésre kerülő ilyen jellegű eseményeinkhez. Sőt, mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a BP-nél ezen kezdeményezések nagy része a munkavállalóinktól érkező ötletek és kérések alapján kerülnek megvalósításra. Tehát nálunk a kollégáink már az ötlet felvetésének a pillanatától kezdve az esemény megszervezésén át, a tényleges fizikai kivitelezésig be tudnak kapcsolódni a folyamatba. A mi feladatunk pedig, hogy támogassuk ezen törekvéseiket, ugyanis a kollégáink szívesen állnak ki számukra is jó ügyek mellett és szívesen formálnak közösségeket is ilyen témák mentén.” – mondta Knezevics Viktor, a BP országigazgatója.

Október elején a BP kollégáinak szervezésében megvalósuló önkéntes napjukkal a vállalat célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a közösség számára értékes cselekedetek fontosságára. A két nap során a vállalat önkénteseinek csapata a budapesti Szerb Antal Gimnázium hatalmas kertjének rendbetételére és színesítésére vállalkozott. Kerti munkálatokat végeztek, sportpályákat újítottak fel, új ülőbútorokat és tanösvény-táblákat telepítettek, valamint az intézmény egyedülálló ősfás kertjét madárbaráttá alakították át. A fővárosi középiskola kertjében végzett munkálatok mellett a résztvevők a fenntarthatósággal kapcsolatos ismereteiket is bővíteni tudták. Emellett augusztusban a BP, a 10 éves programsorozatuk keretében a SZIN Sing-Along aktivitásukkal a vállalatnál tapasztalható „világklasszis csapat” értéküket ismertette meg a fesztiválozókkal. Ezt követően szeptember elején a WizzAir félmaraton inspiráló és támogató atmoszférát teremtve a „személyes fejlődés” értéküket tapasztalhatták meg a futóverseny résztvevői és az érdeklődők.