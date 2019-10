Az amerikai hadügy a Microsoftot választotta az Amazon helyett hálózata modernizálására

Donald Trump (b) és Jeff Bezos (j). Nem rajonganak egymásért. Fotó: CHRIS KLEPONIS/dpa Picture-Alliance/AFP

Az elemzőket és a piacokat is meglepve az amerikai védelmi minisztérium pénteken a Microsoftot hirdette ki győztesnek a számítógépes hálózatai modernizálását célzó, tíz éves, tíz milliárd dollár költségvetésű JEDI (Joint Enterprise Defense Infrastructure) programja megvalósítására. Ez azért volt meglepő, mert az Amazon egyrészt a felhő alapú szolgáltatások piacán toronymagas piacvezető a 45 százalékos részesedésével, ráadásul 2018-ban már elnyerte a CIA számítógépes hálózatának modernizálására kiírt tendert.

Más szempontból viszont talán nem is annyira furcsa a döntés. Donald Trump köztudottan gyűlöli az Amazon vezérét, Jeff Bezost, aki a Washington Postnak is a tulajdonosa, márpedig Trump, mint minden más, nem őt ajnározó jobboldali lapot, a Washington Postot is gyűlöli. Nem is rejtette véka alá, hogy szívesebben látná, ha más kapná a megbízást. Mint mondta, vannak más "remek vállalatok", amiknek esélyt kéne adni a tenderen.

Trump nyilvánvaló ellenérzései miatt ezért az elmúlt hetekben az a pletyka terjedt, hogy a Pentagon nem egy céget bízna meg a projekttel, hanem több céget is felkérne részfeladatokra. Ehhez képest döntött úgy pénteken a minisztérium, hogy mégis csak egy cégre, a Microsoftra bízza a modernizációt.

A Microsoft egyelőre nem kommentálta a döntést. Az Amazon közleményében azt írta, hogy ők "az egyértelmű piacvezetők" a felhő alapú szolgáltatások piacán, és egy olyan eljárás, amely pusztán az ajánlatokra koncentrált volna "nyilvánvalóan más eredményre vezetne". (Via The New York Times)