Az utolsó szép, nyárvégi napok

Október végére csak elérkezik az ősz is. Ma és vasárnap még az elmúlt pár hétben megszokott, az évszakhoz képest kifejezetten meleg, napsütéses időnk lesz, de már nincs sok hátra a jóból.

Magyarország várható időjárása 2019. október 26-án Grafika: Országos Meteorológiai Szolgálat

Pillanatnyilag ködös időnk van, emiatt helyenként kifejezetten hűvös is van, a Beregben csak 2-4 fokot mérnek. Az ország más vidékein, például Pécsen, illetve a Mátra lábánál viszont már most tíz fok fölötti hőmérsékleteket jelentenek.

Délelőttre mindenhol feloszlik a köd. Mi több, a napsütés teljesen zavartalan lesz! Ekkorra mindenhol 12-15 fokig melegszik már, délután pedig továbbra is szikrázó napsütés mellett akár 21-25 fok is lehet - a déli részeken lesz melegebb, de még az északi hegyvidékeken is meghaladja majd a 20 fokot a hőmérséklet.

Az este enyhe, a hajnal már hűvös lesz, de csak 5-10 fokig hűl majd le a levegő, hogy aztán vasárnap újra ragyogó napsütés és 24 fok körüli csúcshőmérséklet érkezzen.

Hétfőn aztán megérkezik az eső. A csapadék ellenére a hőmérséklet még enyhe marad, akár 22 fokot is lehet, de keddre megérkezik a hideg is. A hét hátralevő részében, péntekig már legfeljebb 14 fok körüli csúcshőmérsékletre lehet számítani, és hajnalonta már fagyhat is.