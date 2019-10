Konstruktív volt a távozó józsefvárosi jegyző, így Pikó Andrásnak sikerült leállítania a kilakoltatásokat

Az óvások miatt hivatalát csak most hétfőn átvevő Pikó András, a Józsefváros október 13-án megválasztott polgármestere első hivatali intézkedésével utasítást adott a kilakoltatások leállítására. Akadt azonban némi gond. Az intézkedés életbe lépéséhez elvben bizottsági döntésre is szükség lett volna, ez a bizottság azonban leghamarabb november 7-én tudna megalakulni.

Pikó szerencséjére a kerület leköszönő jegyzője konstruktivitást ígért, és be is tartotta a szavát. Pikó szombat reggel Facebook-bejegyzésben jelentette be, hogy a jegyző ígéretéhez híven megtalálta a jogi megoldást, előkészítette az utasítást, amit Pikónak hétfőn már csak alá kell írnia.

Pikó kampánycsapatában komoly szerepet vállalt a Város Mindenkié csoport, amely már 2015 óta tiltakozott a józsefvárosi önkormányzat lakáspolitikája ellen. Az akkor jobboldali vezetésű kerületben gyakran már minimális hátralék esetén is kilakoltatták a bérlőket, és a csport szerint 2010 óta szociális alapon szinte egyetlen önkormányzati ingatlanra sem írtak ki pályázatot. (Via Mérce)