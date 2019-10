Még reggel kilenc sincs, ébredezéshez nézzenek koalabébit!

Ha nem kéne pont dolgoznom, aligha tudnék jobb programot elképzelni egy lusta szombat reggelre, mint hogy a napsütötte szobában az ágyban heverve koalabébit nézzek. Ha önök is így vannak ezzel, akkor parancsoljanak:

Ő Elsa, az Ausztrál Hüllőpark legújabb lakója, akit most mutattak be a nagyközönségnek. Elsa születése után legyengült, mert nem kapott elég anyatejet, így most tápszerrel táplálják, és ezt négy-hat hónapon át folytatják, amíg elég önálló nem lesz ahhoz, hogy már eukalioptusz-levelet rágcsáljon. Közben anyjával is újraegyesítenék. (Via I Freaking Love Science)