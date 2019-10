Soros György büszke rá, hogy milyen ellenségei vannak

"Soros György milliárdos emberbarát, egykori valutakereskedő, a liberalizmus bajnoka és - bizonyos körökben - a mumus. Ez utóbbi jelzőt a jelek szerint kitüntetésként viseli" - kezdi a New York Times a magyar származású milliárdossal készült interjúját. "Büszke vagyok rá, hogy milyen ellenségeim vannak" - mondta erről a lapnak Soros, aki Manhattan elitnegyedében, az Upper East Side-on található otthonában beszélt a lap újságírójával.

A Sorost ellenségüknek tartók listáján a legnagyobb név persze Donald Trump, de szerepel rajta az elnök ügyvédje, Rudy Giuliani és a kínai kormány is. És, teszem hozzá innen, Budapestről, Orbán Viktor is.

A Times szerint Soros ellenségei főkép közéleti szerepvállalását - a Hillary Clintonnak és a Demokrata Pártnak adott anyagi támogatását, illetve alapítványa, a Nyílt Társadalom a világ 120 országában folytatott emberi jogi tevékenységét vetik a szemére. A lap szerint Soros is reflektál a bírálatokra, a héten publikálta "A nyílt társadalom védelmében" című esszégyűjteményét, amiben védelmébe veszi az integrált, globális gazdaságon és a jogállamon alapuló világképét, bár elismeri, hogy az most, Trump kereskedelmi háborúja és a Brexit idején kevésbé tűnik népszerű opciónak. De szerinte ez hamarosan a visszájára fordulhat. Az antiglobalista trend Trumppal ért a csúcsra, de szerinte Trump "abberáció". És mert az elnök "nyilvánvalóan a nemzeti érdek elé helyezi önérdekét", ez "jövőre elhozhatja a bukását". "Vagyis én azt jóslom, hogy meg fognak változni a dolgok".

Soros úgy tippeli, hogy Elizabeth Warren szenátor lehet majd Trump demokrata kihívója, akit ő maga is a legalkamasabb jelöltnek tart. Ehhez gyorsan hozzátette, hogy ez nem jelenti azt, hogy Warrent támogatná - a Times újságírójának megjegyzése szerint talán azért, mert maga is rájött, hogy az ilyen nyilatkozatait Warren ellenfelei akár Warren lejáratására is használhatják. "Én nem támogatok senkit, mert szeretnék bárkivel is együttműködni" - mondta.