Tízszer annyian betegedtek meg Lengyelországban kanyaróban idén, mint tavaly

Egy év alatt megtízszereződött a kanyarós megbetegedések száma Lengyelországban, jelentette a helyi Országos Közegészségügyi Intézet. Adataik szerint idén október 15-ig már 1370 megbetegedést jelentettek az országban, míg tavaly ugyanebben az időszakban mindössze 134 esetről tudtak.

A kormány adatai szerint tavaly összesen 339 kanyarós esetet jelentettek, vagyis az év utolsó két és fél hónapjában kezdett meredeken emelkedni a fertőzések száma. 2017-ben még összesen csupán 63 kanyarós esetet jegyeztek fel.

A WHO augusztusi jelentése szerint a kanyarós megbetegedések száma világszerte emelkedik, július végéig világszerte 365 ezer esetet jelentettek, háromszor annyit, mint 2018 első felében. A járvány terjedésének legfőbb oka az oltásellenes őrület terjedése, illetve az, hogy a védőoltásprogram korábbi sikerei miatt olyan ritkává vált a betegség, hogy sokan már el is felejtették, milyen veszélyes - vagyis az oltásprogram sikere is megágyazhatott annak, hogy terjedhessen az oltásellenes őrület, mivel az abban hívők nem érzékelik, milyen veszélye van annak, ha védőoltás hiányában újra terjedni kezd a járvány.

A WHO augusztusban arra is figyelmeztetett, hogy a valós esetszám sokszorosa lehet a regisztrált megbetegedéseknek. Becsléseik szerint 2017-ben valójában 6,7 millióan begegedhettek meg, 110 ezren pedig életüket is veszthették kanyaróban.

A kanyaró a világ egyik legfertőzőbb betegsége, amely leggyakrabban a gyermekeket támadja meg. A fertőzöttek a kanyaró szövődményeiként akár agykárosodást is szenvedhetnek, vagy elveszíthetik látásukat, esetleg hallásukat. A WHO oltási kampánnyal venné fel a harcot a betegséggel. (Via MTI)