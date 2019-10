Ferenc pápa: A vatikáni archívum többé a nevében sem titkos

Ferenc pápa bejelentette, hogy megváltoztatják a Vatikán híres archívumának nevét, a Vatikáni Titkos Levéltár a Vatikán Apostoli Levéltára nevet kapja.

Ferenc pápa bezárja a Szent Péter-bazilika kapuját 2016. november 20-án. Fotó: Tiziana Fabi/AFP

Az egyházfő a változtatásról saját kezdeményese alapján (motu proprio) hozott rendeletet. Azt mondta, a cél, hogy az intézmény megszabadulhasson a „titkos” szóhoz kapcsolódó negatív jelentéstartalomtól, ami az eredeti latin szó félrefordításából ered. Latinul ugyanis az Archivum Secretum elsősorban privát, magángyűjteményt jelent, nem pedig titkosat.

A vatikáni levéltárat a 17. század elején V. Pál pápa alapította, 1881 óta érhetik el a tudósok. Az egyház vezetéséhez kapcsolódó 8-20. századi dokumentumokat tartalmaz. Az iratok 85 km-nyi polcrendszert foglalnak el, egy részük egy földalatti raktárban található.

A kutatók most egészen a XI. Pius pápaságának végéig, 1939 februárjáig szóló dokumentumokhoz is hozzáférhetnek, emellett néhány kivételtől eltekintve a frissebb iratokhoz is.

A nyilvánosságnak 2020. március 2-tól elérhetők lesznek a XII. Piusz második világháborút lefedő pápaságához kapcsolódó dokumentumok is. Ezt a zsidók már több évtizede követelték. Az izraeli kormány és a jeruzsálemi Jad Vasem holokauszt múzeum üdvözölte a lépést.

Az 1939 és 1958 között a katolikus egyház élén álló pápa egyesek szerint szemet hunyt a holokauszt felett azzal, hogy nem tiltakozott ellene erélyesen. A Vatikán eddig azt állította, hogy XII. Piusz a helyzet súlyosabbá tételét elkerülendő a színfalak mögött csendben dolgozott azon, hogy meg tudjanak menteni minél több zsidó származású embert. (MTI)