Hurrikán erejű szélviharral érhet össze a kaliforniai tűzvész

Rendkívül súlyossá fordult a helyzet Dél-Kaliforniában, ahol a hetek óta tartó erdőtüzeket még mindig nem sikerült megfékezni, szerdára viszont rendkívül erős, akár hurrikánszerű szélviharokat jósoltak az előrejelzések.

Fotó: PHILIP PACHECO/AFP

Az államban jelenleg mintegy ötezer tűzoltó próbálja megfékezni a lángokat, és a beszámolók szerint a következő 24 óra rendkívüli állapotokat hozhat magával: az évben ilyenkor szoktak megérkezni a Santa Ana-szelek: a Santa Ana egy száraz, meleg, főn típusú áramlás, ami a Nevada-sivatag felől fúj a Csendes-óceán felé, általában a késő őszi-téli időszakban alakul ki, és éri el a Kaliforniai-félszigetet. És meteorológusok egybehangzó állítása szerint az idei emberemlékezet óta ez egyik legerősebb szélvihar lehet, van rá esély, hogy hurrikánerősségűvé fokozódjanak.

A hatóságok a nagyon ritkán használt, az extrém időjárási jelenségekre figyelmeztető jelzést adták ki három megyére, köztük Los Angelesre. A térségben a szél már így is sokszor 113 kilométer/órás sebességgel fúj, és komoly az aggodalom, hogy ez fel fogja kapni a Getty-tüzet, amely már 266 hektáron pusztított eddig.

Fotó: PHILIP PACHECO/AFP

Szerdára új tüzek is kialakultak, az AP jelentése szerint mindössze 20 mérföldnyire Los Angeles belvárosától is lángol már minden. A Ronald Reagan elnöki könyvtár is a tűz közelében fekszik, ezt szerdára el is kellett mindenkinek hagynia.

Az állam területén mintegy harminc megyében 1,5 millió embernél nincs áram, miután az áramszolgáltató, a Pacific Gas & Electric lekapcsolta a háztartásukban az áramot, hogy az elöregedett berendezések ne okozzanak újabb tüzeket. (Washington Post, BBC)