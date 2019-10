Sosem lesz vége: a HBO berendelt 10 részt a Trónok harca előtörténetéből

A HBO rábólintott a Trónok harca című kardozós szappanopera előtörténetének legyártására. Igaz, azt a verziót elvetették, aminek Naomi Watts lett volna a főszereplője. Most a csatorna kezdésnek 10 epizódot rendelt be a House of the Dragonból, ami 300 évvel az eredeti sorozat kezdete előtt játszódik, és a Targaryen ház nem mindennapi kalandjaira koncentrál.

Fotó: New Line Cinema / WingNut Films/Collection Christophel

Az HBO szerint a sorozat George R.R. Martin Tűz és vér című regényét veszi alapul. Martin és Ryan Condal együtt dolgoznak majd a forgatókönyvön. (Bloomberg)