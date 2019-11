Olyan jól sikerült az Egyetem tér nyári felújítása, hogy november első napjaiban újra felújíthatják

Egyik kedvenc nyári felújításom volt az Egyetem tér térköveinek cseréje. Arra szoktam biciklizni, így hónapokig kerülhettem a folyamatosan mozgó drótakadályokat, amik az éppen felújított tíz négyzetmétert védték.

Az átadás után fél perccel már úgy tűnt, mintha mi sem történt volna. A térkövek véletlenül sem voltak síkban se a vízszinthez, sem egymáshoz képest, a világos tónusú kövekre a kukás- és teherautókból, illetve buszokból kifolyó olaj rajzolt vidám koszmintákat.

Mostanra hát meg is érett a helyzet némi burkolatjavításra, emiatt a hétvégére újra elzárják a forgalom elől a teret. Így a 15-ös busz is kerülőútvonalra kényszerül, ami ebben az esetben azt jelenti, hogy a teljes Belvárost elkerüli, nem áll meg sem a Ferenciek terén, sem a Szervita téren, hanem a Kálvin térnél a Kiskörúton halad tovább. (Via MTI)