Sokan fújolással köszöntötték Trumpot a UFC New York-i gáláján

A UFC elnöke, Dana White sosem csinált titkot abból, mennyire jóban van Donald Trumppal, még külön dokumentumfilmet is fogatott róla, így szombaton az MMA-szervezet New York-i gálájára is elhívta a Madison Square Gardenbe, csakhogy a közönség már kevésbé volt lelkes. Ahogy az elnök a Black Sabbath War Pigs című számára megérkezett az arénába, a tapsok mellett hangos fújolást lehetett hallani.

A gála után az elnök fia, Donald Trump Jr. úgy értékelte a Twitteren, hogy apja fogadtatása összességében pozitív volt.