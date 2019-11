Helló, András! Egész nap ilyen pocsék időnk lesz?

Jó reggelt kívánok, ha ön is az ország nagy részében él, akkor hozzám hasonlóan szakadó esőre ébredt. Van egy rossz hírem: ennél ma nem nagyon lesz jobb az idő.

Magyarország aktuális időjárása 2019. november 4-én, hajnali 5:50 perckor. Grafika: OMSZ

Hidegfront érte el hazánkat, ennek köszönhetően per pillanat az Alföld egy részén kívül mindenhol szakad. Mindehez az ország javában az évszakhoz mérten enyhe, de azért kellemesnek nem mondható hőmérsékletek társulnak. Az ország délkeleti csücskében délelőtt akár 20 fok is lehet, de jellemzően azért 13-15 fok körül alakulhat majd a csúcshőmérséklet.

Délutánra az ország nyugati és középső részein már akár a nap is kisüthet, de a hőmérséklet nem fog tovább emelkedni Az ország nagy részén a csúcshőmérséklet is 13-16 fok körül alakul majd, ennél melegebb csak a déli határ mentén lehet, ott viszont Baranyában és Bácskában akár még zivatarok is kialakulhatnak.

Éjszakára 6-8 fokig is lehűlhet a levegő, kedden pedig hőmérsékletileg kettészakad az ország: van, ahol legfeljebb 11 fok lesz, de az ország egyes részein akár 24 fokig is melegedhet majd.