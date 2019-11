Kiszivárgott egy spanyol ponróbirodalom felhasználói adatbázisa

Több millió felhasználó és camgirl, vagyis ellenszolgáltatás fejében vetkőző nő adatai szivárogtak ki, jelentette a Techcrunch. Mint írták, a barcelonai központú VTS Media, több pornószájt üzemeltetőjének adatbázisa volt hozzáférhető hetekig úgy, hogy még egy jelszó se védte a tárolt adatokat.

A Techcrunch leírása szerint nem csupán a felhasználói nevek és jelszavak adatbázisa volt hozzáférhető. Olyan adatokhoz is hozzáfértek, mint hogy melyik felhasználó mikor és milyen eszközről jelentkezett be, márpedig ez elég információ a beazonosíthatóságukhoz. Hozzáférhetővé váltak a felhasználók egymás közti üzenetei is.

De kiszivárogtak a cégnek dolgozó camgirlök nem nyilvános adatai is.

A biztonsági hibát feltáró Condition:Black kiberbiztonsági cég vezetője, John Wethington szerint a kiszivárgott adatokból az is kiderült, hogy a VTS Media nem tájékoztatta megfelelően felhasználóit arról, hogy milyen adatokat is tárolnak róluk. A cég felhasználási feltételeiben nem említették, hogy a felhasználók tevékenységét is logolják és monitorozzák.

A Techcrunch beszámolója szerint a VTS Media a múlt héten elhárította a hibát, ezért is hozhatták most nyilvánosságra az adatszivárgás tényét.