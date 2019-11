Vándorsólyom támadt egy reptéri dolgozóra Sydney-ben

Szemen bökte a Qantas ausztrál légitársaság földi személyzetének egy tagját egy vándorsólyom a sydney-i reptéren. A Qantas hangárjába legalább húsz éve fészkelték be magukat vándorsólymok. Mivel a madarak védettek, ráadásul hasznosak is, mert pusztítják a rágcsálókat és a galambokat a hangárban, a légitársaság nem tett ellenük semmit.

Ezidáig megúszták ezt incidensek nélkül, de a múlt kedden a dolgozók szakszervezete szerint egy sólyom rátámadt egy munkásra. A dolgozó szeme, nyaka és arca is megsérült, egyik szemére akár meg is vakulhat.

A történtek után a Qantas biztonsági figyelmeztetést adott ki dolgozóinak, elismerve a sólyomtámadás tényét. Az utasításban arra kérik a dolgozókat, hogy tartsák magukat távol a sólymoktól, és jelezzék, ha egy sólyom csapna le rájuk. Egyben javasolták, hogy a sólymok szaporodási időszakában viseljenek védőszemüveget a hangárban.

A sólymok közül legalább egynek van fészekalja a hangárban. A keddi incidenst azonban az eddigi vizsgálatok szerint nem egy, az ivadékait féltő sólyom okozta, a megtámadott munkás a vizsgálatok szerint "a sólyom élelemforrásának közelében tartózkodott".

A dolgozók érdekképviselete, a TWU szerint a Qantas az eset után azt kérte a személyzettől, hogy folytassák a gépek takarítását. Ehhez védőfelszerelést is biztosítottak nekik. "Mi sem azt akarjuk, hogy elköltöztessék a madarakat. Hanem azt, hogy a Qantas még a sólyomlakta hangáron kívül takaríttassa le a gépeket" - közölte Richard Olsen, a szakszervezet területi titkára, aki szerint a légitársaság a keddi támadás előtt semmilyen tájékoztatást nem adott a dolgozóknak a sólyomveszélyről. (Via The Guardian)