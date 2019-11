Világörökségi katedrálist fosztottak ki Franciaországban

Kelyheket és monstranciákat tulajdonítottak el tolvajok a világörökség részét képző Oloron-Sainte-Marie-i katedrálisból, közölték a helyi hatóságok. A Franciaország délnyugati részén, a spanyol határtól ötven kilométernyire az el Caminóként is ismert Szent Jakab-zarándokút egyik állomásaként is szolgáló templom ajtaját egy teherautóra szerelt farönkkel törték be.

Az Oloron-Sainte-Marie-i katedrális ajtaja, amit a tolvajok egy teherautó elejére szerelt farönkkel törtek be. Fotó: Laurent Ferriere/Hans Lucas

A rendőrség tájékoztatása szerit a tolvajok kegytárgyakat vittek magukkal, ehhez még az elzárt kápolna rácsait is el kellett fűrészelniük. A kár felmérése még folyamatban van, de egy helyi tisztviselő szerint "jelentős mértékű kár" érte a települést, mivel a helyieket történelmi örökségük fontos részétől fosztották meg. (Via MTI)