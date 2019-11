Olaszországban bevezetik a kötelező klímaoktatást

Lorenzo Fioramonti olasz oktatási miniszter. Fotó: MARCO BERTORELLO/AFP

A jövőben az olasz iskolákban minden évfolyamon tanítani fogják a klímaváltozást és a fenntarthatóságot, jelentette be kedden Lorenzo Fioramonti oktatási miniszter, aki szerint ezzel Olaszország a környezetoktatás élvonalába kerül majd a világban.

Fioramonti tájékoztatása szerint a klímaváltozást az alsóbb évfolyamokon az állampolgári ismeretek részeként tanítják majd, a felsőbb évfolyamokon pedig minden, a témához kapcsolódó tantárgy oktatásának részévé teszik, így "trójai falóként" minden tantárgy részévé válhat.

A miniszter döntését üdvözölték a környezetvédők, bár mint azt a legnagyobb olasz környezetvédő csoport, a Legambiente alelnöke, Edoardo Zanchini megjegyezte, jó volna, ha a klímaváltozás miatti felelősséget nem a felnövekvő generációnak passzolnák át. "A tudomány álláspontja szerint a következő tíz év a döntő, nem várhatunk a következő generációra" - mondta.

Fioramonti tervei szerint 2020 szeptemberétől évi 33 órában oktatják majd a klímaváltozást és a fenntarthatóságot. Ezt pilot-programnak szánja, hosszabb távú tervei szerint az ENSZ klímaváltozási tervei az alaptanterv részévé válhatnak. Ennek részeként a diákok a földrajzoktatás részeként a jövőben azt tanulmányozhatják majd, hogy milyen hatással volt az ember a világ különböző pontjain. Tervei szerint a tananyagot a klímatudomány nagyágyúi, például a Harvard Nemzetközi Fejlesztési Intézetét vezető Jeffrey D. Sachs, vagy az oxfordi Környezetváltozási Intézet tudósa, Kate Raworth auditálhatnák, a tanárok képzése pedig már januárban megkezdődhet.

A tervek szerint az alsó tagozatosok "a tündérmese-modellben" tanulhatnának arról, hogy különböző kultúrák hogyan viszonyulnak a környezethez. A felső tagozatosoknak már technikai ismereteket is tanítanának, a középiskolások pedig mélységében tanulmányozhatnák az ENSZ klímaváltozással kapcsolatos terveit.

Fioramonti az Öt Csillag Mozgalom politikusa, vagyis már az előző kormánynak is tagja volt. Az Öt Csillag, amely amúgy elkötelezett a környezetvédelem iránt, a mostani, a baloldallal közös kormányzása előtt a szélsőjobboldali Ligával kormányzott koalícióban, aminek az elnöke, Matteo Salvini tudománytagadó álláspontot képvisel a klímaváltozás témájában, például Trumphoz hasonlóan ő is szereti kétségbe vonni a felmelegedés tényét, ha aznap épp hűvös van. (Via The New York Times)