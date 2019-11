A Sport Hotel lebontásával kompenzálják a Normafán kivágandó fákat

Több száz fát vágnának ki a XII. kerületi Normafánál a terület fejlesztése miatt, a munkálatokra pedig engedélyt adott az önkormányzat. A favágás híre nagy port kavart, ezért a hivatal a MTI-nek adott válaszában igyekszik elmagyarázni a terveket.

Mint írják, ahol fákat vágnának ki az új parkoló miatt, az jelenleg nem minősül zöldövezetnek, hanem közlekedési terület: „a Konkoly-Thege úton a rendezett parkoló segít megszüntetni azt a gyakorlatot, hogy az autósok szabálytalanul és természetkárosító módon az erdőben, zöld felületen parkoljanak.”

Felszabadítanak viszont zöldterületet, „megszűnik a Síház előtti területen a több ezer négyzetméteres aszfaltozott parkoló, és a szintén aszfaltozott, sok helyen olajjal szennyezett buszvégállomás és buszforduló, amelyek évtizedek óta szégyenfoltja a Normafának. Annak területén többek között zöldfelület kialakítását tervezi az önkormányzat.”

A XII. kerületi önkormányzat közölte azt is, a kivágott - több száz fát - pótolni fogják. Azt is visszautasítják, hogy ne egyeztettek volna az elmúlt időszakban a tervekről. Ennek köszönhető szerintük az is, hogy az új parkoló végül nem az erdős területen álló lakatlan Hotel Olimpia helyén készül el. (MTI)