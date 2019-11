Szekszárdon is ellenzéki győzelem két választókörzetben, Komlón marad a fideszes polgármester

Szekszárdon két egyéni körzetben kellett megismételni a választást, mindkettőben ellenzéki jelölt győzött októberben, és most is, csak most jóval nagyobb arányban.

A tolna megyeszékhelyen tehát mostmár biztosan ellenzéki többség lesz a közgyűlésben, a 6 fideszes képviselő a szintén fideszes polgármester szavazatával megtoldva sem tudja leszavazni a nyolc ellenzéki képviselőt.

A szekszárdi ellenzéki összefogás pártvezetőkkel, az augusztusi kampánynyitón. Fotó: Facebook/Hadházy Ákos

Komlón egyetlen választókerület egyetlen szavazókörében kellett megismételni a szavazást, itt a polgármesterre szavaztak. Az ellenzéki jelölt most jobban szerepelt, mint októberben, de csak megszorítani tudta a fideszes polgármestert: végül mindössze 31 szavazattal nyert és maradt az eddigi polgármester, Polics József.