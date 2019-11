A pécsi Fidelitas folyamatos és hatékony vezetésének biztosítása miatt felszámolták a pécsi Fidelitast

A Szabad Pécs információi szerint a a Fidelitas Központi Irodája a napokban e-mailben tájékoztatta a kormánypárti ifjúsági szervezet pécsi csoportjának tagjait, hogy a csoportot november 6-ai ülésén feloszlatta az országos elnökség.

A Fidelitas a cikk megjelenése után reagált a lap korábban feltett kérdéseire. Válaszukban azt írták, hogy “A pécsi Fidelitas folyamatos és hatékony vezetésének biztosításához szükségessé vált a csoport megszüntetése. A csoport megszüntetése és a pécsi választási eredmények között nincs összefüggés. A csoport november 9-én újra alakult Nagy Gergely vezetésével.”

A választ Konkoly Gergő, a Fidelitas Baranya megyei választmányának elnöke és Nagy Gergely, a Fidelitas pécsi csoportjának elnöke jegyezte.

A Fidesz amúgy meglehetősen rossz eredményt ért el a városban, a Fidesz jelöltje, Vári Attila több mint hatezer szavazattal kapott ki Péterffy Attilától, és a kormánypárt a 18 egyéni választókerületből kettőt nyert meg, de azokban a körzetekben is az ÖPE jelöltjei jutottak be a közgyűlésbe. Ahol amúgy, mint a Szabad Pécs is írja, kétharmados ellenzéki többség lesz, a mindössze öt fideszes képviselő mind kompenzációs listáról érkezik.

A lap cikke kitér arra is, hogy a fidelitasos Beke Zoltán a kertvárosi 16-os választókerületben indult, ahol a későbbi alpolgármester, Bognár Szilvia nagyon elverte.