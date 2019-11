Az amerikai külügy vezető tisztviselője nemcsak összevissza hazudott az önéletrajzában, de még egy kamu Time címlapot is kreált mellé

Az amerikai külügyminisztérium egy vezető tisztviselője, Mina Chang nem egyszerűen hazudott az önéletrajzában, hanem ezt olyan komikusan tette, hogy az még a Trump-féle Fehér Ház környékén is meglepőnek számít.

Az NBC News hosszú cikkben leplezte le Chang trükkjeit, melyek közül kiemelkedik, hogy többek között ráphotoshopolta magát a Time magazin címlapjára. Hogy nem csak viccnek szánta, arra utalhat az, hogy az önéletrajzában több helyen is hazudott a végzettségéről.

Chang a külügy konfliktusok kezeléséért és stabilitásért felelős részlegének helyettes vezetője volt, és önéletrajzában hamisan állította azt, hogy a Harvardon végzett, ezen kívül pedig eltúlozta saját NGO-jának szerepét is.

Chang áprilisban került a külügyhöz, a cikk szerint Mike Pompeo külügyminiszter régi jó barátja, a minisztériumban fontos szerepet betöltő Brian Bulatato révén. A fiatal nő ezen kívül azt is állította, hogy szerepet töltött be egy ENSZ-bizottságban, és állítása szerint mind a demokrata, mind a republikánus párt küldöttgyűlésén felszólalt, illetve szakértőként tanúskodott a Kongresszus előtt is.

A cikk szerint éppen felmerült Chang előléptetése is, de az önéletrajza végül gyanús lett a kongresszusi tagok számára. További rengeteg részlet az NBC cikkében.