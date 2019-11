Drónról nézve úgy tűnik, hogy a törökök szövetségesei háborús bűnüket követnek el Szíriában

Két alkalommal is élőben figyelhették meg amerikai katonák, ahogy a törökökkel szövetséges arab alakulatok minden jel szerint háborús bűncselekményeket követnek el. A Wall Street Journal értesülései szerint a két incidenst az amerikaiak felderítő drónokkal figyelték meg, és a látottak alapján riasztották is parancsnokaikat.

A lap értesülései szerint a háborús bűncselekmények elkövetésére utaló felvételek a törökök szíriai beavatkozásával kapcsolatos kormányon belüli viták fókuszába kerültek, többen is sürgették, hogy Trump vesse fel a kérdést Recep Tayyip Erdogan szerdai látogatásán is.

Erre azonban semmi garancia nincs, hiszen még mindig Donald Trump az elnök, aki nem igazán szokott figyelni tanácsadóira - ennek legékesebb bizonyítéka, hogy bár a Putyinnal folytatott egyik tavalyi telefonbeszélgetése előtt egy cédulát nyomtak a kezébe, amin csak annyi állt, hogy "nehogy gratulálj", Trump csak azért is gratulált Putyin újraválasztásához. Mondjuk az is igaz, hogy Trump és Erdogan most javítani készül az amúgy igen feszült török-amerikai viszonyt. A szíriai invázión túl, amit a republikánusok és a demokraták ritka egységben utasítanak el, és amely miatt szankciók bevezetéséről is szavaztak már, komoly feszültséget okoz az is, hogy Törökország NATO-tagállamként, az amerikaiak tiltakozása ellenére egy orosz légvédelmi rakétarendszert vásárolt. Ez azért okoz aggodalmakat, mert a rakéták orosz karbantartószemélyzete értékes információkat nyerhet ki belőlük a török hadseregben rendszeresített amerikai vadászgépekről is.