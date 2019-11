Erdogan ma Washingtonba megy, le is zártak miatta egy teljes háztömböt

Orbán és Erdogan, alattuk a megbénított város. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Alig egy héttel budapesti látogatása után november 12-én Washingtonba érkezik Recep Tayyip Erdogan török elnök. Erdogan budapesti látogatása rég nem látott közlekedési káoszt okozott a fővárosban. Csak amiatt ezrek vesztegeltek csütörtök este Budán, mert Erdogan meglátogatta Gül baba rózsadombi türbéjét. Emiatt bő másfél órán át még gyalog se lehetett átkelni a Margit körúton, az Andrássy utat pedig már kora reggel úgy kiürítették, hogy még a járdára se szabadott kilépni.

Érdekelt, hogy vajon az Egyesült Államok fővárosában mekkora káoszt okozhat majd Erdogan érkezése. A helyi rendőrség oldalán tájékozódtam a várható lezárásokról.

Egyrészt lesznek lezárások.

Másrészt ezek a lezárások mindösszesen egy háztömböt, a Pennsylvania sugárút, a 14. utca, az F utca és a 15. utca által határolt washingtoni Intercontinental The Willard hotel közvetlen környezetét érintik, de ott is csak a Pennsylvania sugárút és az F utca egy rövid szakasza lesz lezárva.

Parkolási tilalmat is csupán itt, és a szomszédos háztömb felénél hirdettek ki.

Igaz, a rendőrség megjegyzi, hogy parkolási korlátozásokat napközben még bevezethetnek, általában pedig azt javasolják az autósoknak, hogy ennek a háztömbnek a környékét kerüljék el.