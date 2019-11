Mediterrán ciklon vonul át az országon

Esik. Budapest és az ország keleti fele fölött éppen átvonulóban van az országon áthaladó mediterrán ciklon felhőzete. A dél felől érkező meleg légtömegek hatására kedd éjjel melegebb volt, mint kedden napközben.

Szerdán se lesz hideg, bár jónak se nevezném az időt. Délelőtt az ország javában csapadékra kell számítani. A hőmérséklet radikálisan eltérő lesz az ország különböző vidékein:

Magyarország várható időjárása 2019. november 13-án. Grafika: OMSZ

Míg Békés megyében akár 19 fok is lehet délelőtt, Sopron környékén csupán 6 fokig melegedhet fel a levegő a nap első felében. Sőt, ott a második felében is hűvös marad, Vas és Győr-Moson-Sopron megyékben ma jó, ha 9 fok lesz. Közben egy megyényivel keletre már 15 fokot jósol a meteorológia, Szeged környékén pedig délutánra akár 20 fok is lehet.

Éjszakára a hideg tovább terjed, addigra a Dunántúl legdélibb csücskét leszámítva már csak 5.8 fokra számíthatnak. Az északkeleti részeken 10-13 fokig hűlhet a levegő, a délkeleti végeken viszont még éjszaka is marad a 18-19 fok.