Vészhelyzet Velencében, a polgármester szerint a klímaváltozás miatt árasztotta el a városát a dagály

Velence polgármestere szerint a klímaváltozás miatt árasztotta el szerdán egy rendkívül magas - a feljegyzések kezdete óta a második legmagasabb - dagály a városát. A mérések szerint 187 centi magasan árasztotta el a víz a város javát, emiatt vészhelyzetet hirdettek.

Hajótörést szenvedett vízibusz a Riva degli Schiavonin. Fotó: MARCO BERTORELLO/AFP

"Most már a kormánynak is figyelnie kell, ez a klímaváltozás hatása, és hatalmasak lesznek a költségek" - írta Twitterén Luigi Brugnaro polgármester.

Turisták a Szent Márk téren. Fotó: MARCO BERTORELLO/AFP

A dagály persze Velence legalacsonyabb pontját, a Szent Márk teret is elárasztotta. Ez annyira nem meglepő, a tér kisebb árvizeknél is víz alá kerül. Viszont most a víz magát a Szent Márk bazilikát is elárasztotta a víz, márpedig ilyesmi eddig az elmúlt 1200 évben (!) mindössze ötször fordult elő. A hat alkalomból négy az elmúlt húsz évben volt.

A Szent Márk bazilikát 1200 év alatt hatszor árasztotta el a víz. A legutóbbi négy alkalom az elmúlt húsz évben volt. Fotó: MARCO BERTORELLO/AFP

"A helyzet drámai, kérjük a kormányt, hogy segítsen" - írta Brugnaro a Twitteren, ahol arról is írt, hogy "hatalmasak" a károk. Arra biztatott minden velencei vállalkozót, hogy rögzítsék és tegyék közzé az őket ért károkat. Erre sokaknak lesz lehetőségük, a BBC beszámolója szerint több vendéglőt is teljesen elmosott az ár, asztalok, székek úsztak a vízben.

Az elárasztott Szent Márk tér. Fotó: MARCO BERTORELLO/AFP

Az áradásban három vízibusz is elsüllyedt, de a turistákat ez se tántorította el, az elárasztott városban is zajlanak a városnéző túrák. Pedig egy francia pár arról beszélt az AFP-nek, hogy "gyakorlatilag úszniuk" kellett, miután az áradásokkor rendszeresen kirakott pallókat is elsodorta a dagály. (Via BBC)