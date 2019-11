Németh Balázs csekkolja a füvet Forrás: M1

Németh Balázs, az M1 munkatársa, aki egész nap hiperlelkesen kóborol az új Puskás Ferenc Stadionban, a névleg közszolgálati csatornán azt mondta: a stadiont úgy tervezték és építették, hogy a focimeccsek mellett másfajta sporteseményeknek, illetve kulturális rendezvényeknek is az otthona lehessen, és a stadionban épült egy új konferenciaterem is, amiben céges rendezvényeket, esküvőket vagy akár kisebb koncerteket is lehet majd tartani.