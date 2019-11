Hétvégére kitavaszodik!

Kellemes reggelre ébredtünk, bár ma még senki se fogja tavaszinak nézni az időjárást.

Hajnalban még ködfoltok tarkítják az országot, délelőtt a Balaton-Mátra vonaltól északra felhők takarják majd az eget, és arrafelé nem is lesz melegebb 10 foknál. A vonaltól délre már akár délelőtt is megláthatják a napot, az ország délkeleti sarkában pedig akár már 14 fok is lehet.

Délutánra az ország déli részein már tavaszias 15-17 fokok lesznek, északon viszont továbbra is marad a hűvös.

De fel ne adják a reményt, mert jön a csodahétvége! Az ország szinte minden részén élvezhető lesz az idő, bár tény, hogy a nyugati részeken szombaton még hűvösebb, csapadékosabb időre számíthatunk. Az ország keleti részén - nagyjából az Eger-Mezőtúr vonaltól keletre - viszont az előrejelzések szerint két nap zavartalan napsütés várható, itt napközben akár húsz fokig is melegedhet majd az idő.

Az ország középső részein néha-néha megnövekedhet a felhőzet, ezeken a részeken szombaton lesz melegebb. A nyugati országrész jellemzően felhős, csapadékos marad, itt vasárnap lesz jobb idő.