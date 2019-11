Hőhullám súlyosbítja a helyzetet a bozóttüzekkel küzdő Ausztráliában

Slaggal mentek a bozóttűzre az ausztrál gazdálkodók. Fotó: PETER PARKS/AFP

Nem elég, hogy még mindig nem sikerült megfékezni az ország két államában pusztító száznál is több bozóttüzet Ausztráliában, a meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban hőhullám súlyosbíthatja a helyzetet.

Ez a fiatalember pokróccal próbálja megfékezni a bozóttüzet. Fotó: WILLIAM WEST/AFP

A hatóságok attól tartanak, hogy a hőségben a kiszáradt aljnövényzet még könnyebben lángra kaphat, fokozva ezzel a pusztító tüzeket. A természeti katasztrófák sorozatában ezidáig legalább négyen vesztették életüket.

Warren smith otthona elpusztult, de legalább a kutyája megmenekült. Fotó: WILLIAM WEST/AFP

Az előrejelzések szerint a hétvégén 40 fokot is meghaladó hőség várható. És ha ez nem lenne elég, az előrejelzések szerint a következő hetekben nem nagyon számíthatnak csapadékra sem, ami lassíthatná a tüzek terjedését. És még a szél is felerősödhet, megkönnyítve a tüzek terjedését. Arról nem is beszélve, hogy a nagy hőségben ha felhőszakadásokra nem is, zivatarokra számítanak, a villámlás pedig könnyen újabb tüzeket gyújthat.

Ketten figyelik, ahogy a tűz közelít az otthonukhoz. Fotó: WILLIAM WEST/AFP

Queenslandben a hatóságok ezért attól tartanak, hogy bár pénteken némileg javult a helyzet, de ez hamarosan romlásnak indulhat. Az állam tűzoltóságának szóvivője, Kevin Reading szerint ők arra számítanak, hogy januárig olthatják majd a tüzeket, hiszen Ausztráliában még csak tavasz van, most jön csak az igazi hőség.

Richard Wright ingóságaiból se maradt sok. Fotó: WILLIAM WEST/AFP

(Via BBC)