Narancsízű tablettákat árul a Borkai utódjának szánt fideszes polgármester-jelölt

A napi.hu azt írja, hogy a drdezsi.hu webáruház szerint narancsízű étrend-kiegészítő rágótablettával kereskedik a Fidesz győri polgármester-jelöltje, Dézsi Csaba András, a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban kardiológus osztályvezetője.

A többnyire magnéziumot, B6 és E-vitamint és Q10 koenzimet tartalmazó – nem gyógyszernek minősülő – tabletták közül kétféle, prémium minőségűt lehet vásárolni: az 5800 forintos májvédőt, ami C-vitamint és articsókát is tartalmaz és a 4900 forintos szívvédelemre is alkalmas tablettát. De van egy 4000 forintos mesekönyv is (Gerzson és Panka kalandjai), amit a kardiológus írt. Az alábbi videón a szeretett papagájaival látható:

Dézsi Csaba András 1994 óta a Fidesz önkormányzati képviselője. Egyre jobban menő cége, a Heart Care Kft. tavaly 40,6 milliós árbevétellel 25 milliós profitot ért el.

Győrben azért tartanak új választást, mert a szex- és korrupciós botrányba keveredett Borkai Zsolt lemondott. (Napi)