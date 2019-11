Egy valódi kozmetikai cég 600 millió valódi dollárt fizet Kylie Jennernek influenszercége feléért

A Coty nevű amerikai kozmetikumgyártó 600 millió dollárt fizet a Kylie Cosmetics feléért, így a céget 1,2 milliárdra értékelte a piac.

A KC pillanatok alatt sikercéggé vált, Jenner több mint 150 millió Insta- és összesen 270 millió közösségimédiás követőjére alapozva.

“Szalmaláng”, mondták rá sokat, de úgy tűnik, mégsem lesz az.

A Legújabb Gazdaság elemzőinek kedvenc vállalata alapítása óta, vagyis öt éve a reality tévés sztárokból Instagram-milliárdosokká lett Kardashian-Jenner klán egyik leghíresebb tagjának, Kylie Jennernek a kozmetikai cége, a Kylie Cosmetics. A KC már a jellegénél fogva a megalapítása pillanatától a világ egyik legismertebb és legmegosztóbb cége. Úgy keletkezett ugyanis, hogy Jenner egyszer csak bejelentette egy Insta-posztban, hogy nemsokára piacra dobja a saját bulirúzs-kollekcióját, mire a 151 millió, döntő részben fiatal követője szabályosan megőrült, hogy a lájkolás és kommentelés mellett rendelhet is a hősétől. A legyártatott rúzsmennyiség - 15 ezer szett -, aminek a bérgyártatását Jenner 250 ezer dollárnyi, modellkedésből szerzett bevételéből fizette ki, konkrétan egy perc alatt fogyott el

A sikert látva az influencer-pápanő azonnal céget alapított, ami a bulvárelemzők kedvence lett, így már pár hónap után többszázmillió dolláros cégérték-becslések röpködtek a levegőben. Ami annak a fényében nem meglepő, hogy a cég az első évében 300 millió, az első 18 hónapjában pedig 420 millió dolláros árbevételt ért el. A diadalmenet, papíron legalábbis, teljes volt: a vállalatot a Forbes 2018-ban 800 millió dolláros értékűre becsülte, idén év elején már 900-ra, miközben Jenner 2018-ban a gazdaságtörténet legfiatalabb korban dollármilliárdossá lett szereplője lett, az örökösöket nem számítva.

Mindezek miatt egy rakás szakértő kezdett arról beszélni, hogy születőben a netes gazdaság új sikerágazata, a követőkre és lájkokra alapozó híresség- vagy influencergazdaság. De ezzel egyidőben megjelentek a kétkedő hangok is, mondván Jenner cégének értékbecslései felfújt kamuk, hiszen az ilyen cégek mögött igazából nem áll semmi az alapító hírességén kívül.

A KC maga sem gyárt semmit, hanem bérgyártat, bérárultat, bércsomagoltat és bérszállíttat. Bizonyos szempontból az is érthető, hogy sokan miért tartják igazi tartalom nélküli kamuvállalkozásnak. A Forbes friss toplistája szerint a legértékesebb magyar tulajdonú hazai cég a Videton Holding, aminek az értékét a szaklap 231,4 milliárd forintra becsüli. A nagy gyárcsarnokokban kézzelfogható tárgyakat előállító vállalat ezt 8769 munkavállalóval produkálja. A termelés és elosztás összes lépését kiszervező, marketingra a jellege miatt nem költő, a piac által éppen most 363,1 milliárd forintosra értékelt Kylie Cosmetics a Videton cégértékének jó másfélszeresét 12 munkavállalóval hozta létre.

Emiatt voltak erősek azok a hangok, hogy Jenner vállakozása egy gyors felfutásra nagyon is alkalmas valami, de a szó hagyományos értelmében sosem lesz menő vállalat.

Ehhez képest jelentős esemény most, hogy egy hagyományos piaci szereplő nemhogy hajlandó volt belefektetni - és ezzel 51 százalékos, irányító pakettet szerezni benne -, de a kifizetett árral az elrugaszkodottnak bélyegzett értékbecsléseket is jelentősen meghaladta. Vagyis feketén-fehéren bebizonyosodott, hogy a lájkgazdaság képes lehet valódi piaci teljesítményre. Az persze kérdés, hogy a szcénán belül is kivételesen népszerű Jenner példája mennyire általánosítható a mezei, vagy csak simán nagy influencerek esetében.

A felvásárlást a Coty jelentős részben Jenner személyes közönségvonzó képességével magyarázta, a lájkvállalkozónő "példátlan közösségimédiás elérését" méltatva a Z generációs fogyasztók körében, egyben elismerve, hogy a Coty eddig nem tudta megfelelően elérni ezt a korcsoportot. (Ha reménytelenül öreg boomer lennél: a z-generáció kifejezés az ezredforduló táján, mondjuk 1996 és 2008 között, az internetbe és hozzá kapcsolódóü elektronikába született embereket jelenti.)

A Coty az eddig szinte kizárólag make upban utazó Jenner-márkát ki akarja terjeszteni a bőrápolási termékekre és az illatszerekre is. De a hivatalos szövegük az, hogy a fiatalító szérumként funkcionáló Jenner felvásárlásától a saját régi márkáik forgalmában is pezsdülést várnak.

Jellemző a hírességipar megítélésére, hogy a felvásárolásról beszámoló friss Forbes-cikknek már a címébe bekerült az a kérdés, hogy a Kylie Cosmetics képes lehet-e tartósan a piacon maradni.