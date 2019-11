András yorki herceg visszalép a királyi kötelezettségeitől

András yorki herceg közölte, hogy visszalép a királyi kötelezettségeitől, mert a Jeffrey Epstein-botrány „jelentős zavart” okoz a brit királyi családnak. Azt mondta, engedélyt kért a királynőtől a visszavonulásra a „belátható jövőben”. Azt is mondta, mélyen együtt érez Epstein áldozataival és mindazokkal, akik „valamilyen lezárást” szeretnének.

Fotó: Lillian Suwanrumpha/AFP

András hercegről már évekkel ezelőtt kiderült, hogy közeli üzleti és baráti kapcsolatokat ápolt Epsteinnel, aki korábban a börtönt is megjárta fiatalkorú lányok sérelmére elkövetett szexuális visszaélések miatt. Epsteint a nyáron újra őrizetbe vették hasonló vádakkal, de augusztusban holtan találták a börtöncellájában. A halottkémi vizsgálat megállapítása szerint öngyilkosságot követett el.

Az ügy hosszú évek óta parázslik, de 4 éve újra felszínre került, mert kiderült: Epstein ellen szexuális üzelmeinek egyik volt áldozata polgári peres keresetet nyújtott be egy floridai bíróságon. A feljelentő, a most 35 éves Virginia Roberts-Giuffre szerint Epstein New Yorkban, Londonban és az Amerikai Virgin-szigeteken 2001-ben és 2002-ben többször is szexuális kapcsolatra kényszerítette őt András herceggel. A nő 2001-ben 17 éves volt, és a floridai törvények szerint akkor még kiskorúnak számított.

András herceg vendégeskedett Jeffrey Epstein kastélynak beillő floridai otthonában is, a néhai mágnás egykori barátnője, Ghislaine Maxwell londoni házában pedig 2001-ben közös kép is készült róla és a fiatal nőről, akinek derekát a yorki herceg a fotón átkarolja. Az 59 éves András – II. Erzsébet királynő 3. gyereke, aki most a 8. a brit trónutódlási sorban – a BBC-nek egy interjúban kategorikusan tagadta, hogy valaha is szexuális kapcsolata lett volna Virginia Roberts-Giuffre és közte. (BBC)