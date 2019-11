Van 10 jó érvünk amellett, hogy miért könyvet vegyél karácsonyra

November 22. és december 15-e között tartják az Első Ünnepi Könyvvásárt, ahol a legnagyobb magyar könyvkiadók és számos magyar szerző is tiszteletét teszi. A Petőfi Irodalmi Múzeum udvarán felállított fűtött sátorban a látogatók három héten át csaknem mindennap válogathatnak a legnagyobb sikerkönyvek közül, illetve az alkotókkal is megismerkedhetnek. Lesz olvasnivaló, lesznek kedvezmények, lesz minőségi enni- és innivaló, és lesznek kultúrprogramok – ráadásul olyanok, amiket nemcsak a felnőttek, hanem a gyerekek is élvezhetnek.

Hogy miért érdemes ellátogatni a vásárra?

1. MERT A KÖNYV TÖKÉLETES AJÁNDÉK.

Kevesen gondolnak bele, hogy a könyv milyen fantasztikus tárgy. Egy ólomrétegekkel bevont, hajszálvékony csíkokra vágott fadarabot forgatunk a kezünkben, miközben hallucinálunk – hát, ezt nevezzük olvasásnak. Az írásbeliség felfedezésével az emberiség generációkon át megőrizhette a felhalmozott tudását. A kézzel másolt kódexekhez csak a kiválasztott kevesek fértek hozzá, de a nyomtatást feltaláló Gutenbergnek köszönhetően az olvasás élménye idővel a szélesebb tömegekhez is eljuthatott.

Egy könyv, bármiről is szóljon, mindig elárul valami fontosat a létezés titkairól és a minket körülvevő világról. Mindegy, hogy Dosztojevszkij moralitásával, a Grimm fivérek sötét hangvételű gyermekmeséivel, vagy Ayn Rand objektivista filozófiájával ismerkedünk, a könyv az az eszköz, ami egyszerre ismertethet meg bennünket mások nézőpontjával, vagy kiszakíthat minket a hétköznapjainkból. Egy könyvborító mögött mindig egy új, megismerésre váló világ lapul. Lássuk be: ennél szebb ajándékot nem adhatunk senkinek.

2. MERT NINCS MÉG EGY ILYEN LÉPTÉKŰ KARÁCSONYI KÖNYVVÁSÁR.

Az Első Ünnepi Könyvvásárt a Károlyi utca 16-ban, az ötödik kerületben tartják, a Petőfi Irodalmi Múzeum udvarán felállított fűtött sátorban. A rendezvény háromhetes – november 22-től december 15-ig tart –, és december 7-ét leszámítva mindennap este nyolc óráig várják a látogatókat. A vásáron jelen lesznek a legnagyobb magyar könyvkiadók – a Helikon, a Jelenkor, a Kolibri, a Libri, a Park, a Kalligram, a Scolar és a Jaffa Kiadó –, akik könyvújdonságokkal és sikerkönyvekkel várják a látogatókat. Több mint 500 cím közül válogathatunk, és többet jelentős kedvezménnyel vásárolhatunk meg.

De nemcsak olvasnivalót találhatunk. Ha kedvünk tartja, vehetünk diafilmeket is; részt vehetünk felolvasásokon és beszélgetéseken és a szervezők direkt családoknak és gyerekeknek tervezett programokat is kínálnak.

3. MERT AZ ELSŐ LÁTOGATÓK AJÁNDÉKKÖNYVET KAPNAK.

Ha sikerül az elsők között érkeznünk, már jól jártunk, ugyanis biztosan nem fogunk könyv nélkül hazamenni. Aki ennnyire lelkes, az nyilván amúgy sem távozna üres kézzel, de az első száz látogatónak a rendezők ajándékkal kedveskednek – természetesen könyvekkel. A korán érkezők három cím közül választhatnak:

• Bödőcs Tibor: Addig se iszik

• Barabási Albert-László: A képlet

• Dr. Seuss: A Grincs

Hogy a méltán népszerű humorista regényét, a sikeresség mechanizmusát vizsgáló kutatómunkát, vagy a karácsonyi mesekönyvet tartjuk szimpatikusnak, az már rajtunk áll, de ebből a felhozatalból mindenki találhat a kedvére valót.

4. MERT ITT OLCSÓN KAPHATUNK JÓ KÖNYVEKET ÉS DIAFILMEKET.

A vásáron számos ünnepi kedvezménnyel várják a látogatókat. Már egy könyv vásárlásával is 10 százalék kedvezményt kaphatunk, de ez az arány szigorúan monoton nő: ha két könyvet veszünk, 20, ha hármat, akkor 30 százalékkal olcsóbban kaphatjuk meg a kiválasztott könyveket. Aki jobban szereti a kockázatot a kiszámíthatóságnál, vásárolhat zsákbamacskát is: a Zsákbamacska-könyvek egységesen 499 forintért kaphatók. (Szokatlan, de hatékony módszere az önajándékozásnak.) Aki diafilmet keres az is megtalálhatja a számítását, ugyanis az idén 65 éves Diafilmgyártó is jelen lesz a vásáron. A kollekciójuk egyes darabjait 1.290 forintos egységáron kínálják.

5. MERT TALÁLKOZHATUNK TÖBB MAGYAR SIKERKÖNYV SZERZŐIVEL.

A szervezők nemcsak kirakodóvásárban gondolkoznak: arra is odafigyeltek, hogy egy kicsit közelebb hozzák egymáshoz az írót és az olvasót. A rendezvényen jelen lesz – többek között – Bödőcs Tibor és Kőhalmi Zoltán, Kepes András és Gárdos Péter, Bálint György és Bánó András, Náray Tamás és Koltai Róbert, Farkasházi Réka és Dolák-Saly Róbert, Péterfy Gergely és Péterfy-Novák Éva, Mautner Zsófi és Váncsa István, Böjte Csaba és Boldizsár Ildikó, Simon Márton és Varró Dániel, Szabó T. Anna és Szőcs Géza... és még sokan mások.

6. MERT A SZERZŐK NEMCSAK BIODÍSZLETKÉNT LESZNEK JELEN.

Persze, nem sok értelme lenne meghívni a sikerkönyvek szerzőit, ha nem vennének részt a programokon is. Az Első Ünnepi Könyvvásáron az olvasók személyesen találkozhatnak a kedvenceikkel, dedikáltathatják a megvásárolt könyveket, illetve új kedvenceket is találhatnak, ha meghallgatnak egy beszélgetést vagy egy felolvasást.

7. MERT A SZERVEZŐK NEMCSAK SZELLEMI TÁPLÁLÉKKAL KÉSZÜLNEK.

A karácsonyi vásárok érzékszervek elleni terrorja – vagyis az obligát kürtőskalács-és lacipecsenye-szag – ezúttal nem zavar majd a könyvek böngészése közben. A vásár idejére a Petőfi Irodalmi Múzeum udvarába költözik a nagymarosi V4 bisztró, ami a visegrádi országok gasztronómiai különlegességeit és a Dunakanyar-környéki termelők alapanyagaiból készült specialitásait kínálja a látogatóknak. Persze, a hagyományos karácsonyi csemegék sem maradnak el: lesz karácsonyi forralt bor, grog, sült gesztenye, és más finomságok is.

8. MERT A GYEREKEK IS IMÁDNI FOGJÁK.

A szervezők hétvégén zenés gyerekprogramokkal várják az egész családot, de nemcsak az a céljuk, hogy eltereljék a kicsik figyelmét, hogy a szülők nyugodtan vásárolhassanak. A gyerekeknek szóló olvasnivalók sem maradnak el: kaphatók lesznek a Kolibri Kiadó újdonságai, A karácsony nagy könyve, a legújabb Geronimo Stilton-kaland, a Karácsonyi ének, illetve számos kiadvány, amik a Disney- és Marvel-univerzumokban játszódnak. (Utóbbival az idősebbeknek sem késő megismerkedniük.)

9. MERT A GYEREKKÖNYVEK MEGVÁSÁRLÁSÁVAL MÁS GYEREKEKET IS MEGAJÁNDÉKOZHATUNK.

Ha az Első Ünnepi Könyvvásáron gyerekeknek szóló kiadványt vásárolunk, a szervezők minden eladott példányhoz hozzátesznek még egyet. Az így összegyűjtött könyvadományt ezután eljuttatják a dévai Szent Ferenc Alapítvány gyermekotthonaiban élő gyerekekhez. Az alapítványt létrehozó Böjte Csaba testvérrel személyesen is találkozhatunk december 4-én, szerdán délelőtt 11 órakor. A közönségtalálkozón Böjte Csaba az ünnepvárásról mesél, és dedikálja a Helikon Kiadó gondozásában megjelent köteteit.

10. MERT A PROGRAMKÍNÁLAT JÓVAL TÚLMUTAT A KÖNYVVÁSÁRLÁSON.

Könyvet vásárolni mindig lehet (és érdemes is!), ahogy olvasni is mindig lehet (és érdemes is!), de ehhez nem mindig társul olyan körítés, mint az Első Ünnepi Könyvvásáron. A teljes programlista felsorolása szétfeszítené a cikk kereteit, de megemlítenénk néhány, érdekesnek tűnő eseményt:

• November 22. 18.00 Testamentumok – Margaret Atwood regényeiből Udvaros Dorottya és Mészáros Blanka olvasnak fel részleteket.

• November 23., 10.00–15.00 Mesékkel ünneplünk! – a Kolibri Kiadó karácsonyváró programja.

• November 25., 18.00 Meg se kínáltak – Bödőcs Tibor felolvasást tart legújabb regényéből.

• November 30., 11.00 Családi gumiszoba – Dolák-Saly Róbert zenés gyerek- és szülőfoglalkoztatót tart.

• December 1., 17.00 Bálint gazda: a százéves kertész – Bálint György és Bánó András beszélgetése.

• December 3., 18.00 Lakoma – gasztronómiai témájú beszélgetés Mautner Zsófival és Váncsa Istvánnal.

• December 4., 11.00 Találkozás Böjte Csaba testvérrel.

• December 8., 11.00 A szomjas troll – Varró Dániel olvas fel gyerekeknek.

• December 10., 18.00 Rókák esküvője – Simon Márton költészeti estje.

• December 12., 18.00 Amikor a mama lelegelte a papa haját – beszélgetés Karafiáth Orsolyával.

A felsorolás korántsem teljes, de a programlistát a rendezvény hivatalos oldalán, illetve a Facebookon is elérhetjük.