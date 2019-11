A minisztérium reagált a tanártüntetés bejelentésére: Soros!!4

"A pedagógus és más szakszervezetek által ma bejelentett tüntetés, ismét az ellenzék és a Soros-hálózat politikai céljait, nem a pedagógusokat, pláne nem a gyermekeket szolgálja," olvasható az Emmi pénteki közleményében, amit azután tettek közzé, hogy a Pedagógusok Szakszervezete bejelentette jövő szombatra tervezett megmozdulását. A Kásler Miklós vezette minisztérium szerint

"azok a szakszervezetek készülnek jövő héten tüntetésre, akik eddig is minden ellenzéki és Soros-hálózat által szervezett akció mögé beálltak. Most is ezt teszik, a Soros-hálózat háromnapos tüntetéséhez csatlakoznak."