Kínai kém kért menedékjogot Ausztráliában

Egy férfi, aki azt állítja magáról, hogy a kínai hírszerzésnek dolgozik, menedéket kért Ausztráliában. A Wang "William" Liqiang nevű állítólagos kém számos információt adott át az ausztrál kémelhárítási hivatalnak (ASIO) arról, hogy Peking milyen eszközökkel avatkozik be politikailag Hongkongban, Tajvanon és Ausztráliában, és kik a kémei az egyes helyeken - jelentették szombaton a Nine helyi médiacsoport lapjai és tévéje.

A kínai hírszerző a jelentések szerint májusban döntött úgy, hogy dezertál, és családjával Ausztráliában menedékjogot kér. Turistaként érkezett az országba, és októberben adta át információit az ASIO-nak. Beszámolt arról, hogy kik azok a magas rangú kínai katonai hírszerzők, akik Hongkongban, Tajvanon és Ausztráliában dolgoznak, milyen eszközökkel végzik a helyi politikába beavatkozó tevékenységüket. "Én is személyesen részt vettem több hírszerző akcióban" - idézték a lapok azt a nyilatkozatot, amelyet Wang az ausztrál kémelhárításnak adott.

A férfi egyebek között beszámolt arról, hogy Kína hogyan rabolt el 2015-ben öt hongkongi könyvkiadói tisztségviselőt, akik Peking megítélése szerint a hatalomra nézve kompromittáló dokumentumokat publikáltak. Saját állítása szerint egy befektetési cég leple alatt tevékenykedő kémcsoport tagja volt Hongkongban, és személyesen részt vett az egyik könyvkiadó elrablásában. Tajvanon is dolgozott, ott hamis dél-koreai útlevéllel - állította. A férfi most Sydneyben él a családjával.

Az AP hírügynökség szerint Wang az első kínai hírszerző ügynök, aki dezertált.

A könyvkiadók elrablása mérföldkő volt a hongkongi demokrácia Peking általi megrengetésében, a Hongkongban hónapok óta tartó tüntetéshullám vezetői gyakran hivatkoznak az esetre.

A hírügynökségek megkeresték az ügyben az ASIO-t, az ausztrál kormányt, illetve a pekingi külügyminisztériumot, de érdemi választ nem kaptak.

Anthony Albanese, az ausztrál ellenzéki Munkáspárt elnöke a Reuters szerint azt közölte: Wangnak könnyen lehet jogalapja a menedékkérelemre, de az ügyről többet fog tudni a jövő héten, bizonyos tájékoztatók után.

Josh Frydenberg ausztrál pénzügyminiszter újságíróknak nyilatkozva aggasztónak nevezte a részletes információkat arról, hogy Kína hogyan férkőzik be az ausztrál, a tajvani és a hongkongi demokratikus rendszerekbe, és hogyan próbálja meg aláásni őket.

A Tajvanon kormányzó Demokratikus Haladó Párt egyik szóvivője azt mondta: Wang információi rávilágítanak arra, hogy Kína beleavatkozott a tajvani helyhatósági választásokba, és be akar avatkozni a jövő évi elnökválasztásba is.

Tajvant Peking szakadár kínai tartománynak tekinti, és soha nem mondott le arról, hogy erővel visszaszerezze felette az ellenőrzést, a valamikori brit gyarmat Hongkong pedig ma különleges közigazgatású kínai terület.

