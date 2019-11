A kínai drónok betiltását tervezik az Egyesült Államokban

A kémkedéstől való félelemre hivatkozva az Egyesült Államokban hamarosan szigorú törvényeket fogadhatnak el, mely értelmében a helyi, állami és szövetségi ügynökséget többet nem vásárolhatnának a kínai drónóriás, a DJI termékeiből.

Egy törvénytervezet a tiltásról már a Képviselőház előtt van, és hasonló javaslat készül a Szenátus elé is: a tervezetek megalkotói szerint Kína arra használhatja a dróntechnológiáját, hogy adatokat gyűjtsön. Múlt hónapban az amerikai belügyminisztérium több mint 800 drónját, a teljes flottáját rendelte vissza a földre, mivel mind vagy kínai gyártmányúak voltak, vagy tartalmaztak kínai alkatrészeket.

DJI Mavic 2 Pro drón Fotó: Hauke-Christian Dittrich/dpa Picture-Alliance/AFP

A törvény egyik beterjesztője a republikánus Rick Scott, aki szerint a kínai nemzetbiztonsági törvények értelmében, a DJI-hez hasonló vállalatok kötelesek a birtokukba jutott adatokat átadni a kínai kormánynak.

Ugyanakkor mind az Axios cikke megjegyzi, vannaj, akik csak piactorzítási kísérletként tekintenek a törvényre, és szerintük megalapozatlan a kínai kémkedésről szóló vád. Ezt állítja a kaliforniai dróngyártó, a 3DR alapítója, Chris Anderson is. Cége sokáig a DJI elsőszámú amerikai konkurense volt, de végül elbuktak, ma már szoftvereket gyártanak, melyeket a DJI is használ. A DJI amerikai szóvivője, Michael Oldenburg szerint is célzott támadást indítottak a kínai cégek ellen.

Az Axios cikkében idéznek több kormányzati jelentést is az elmúlt évből, melyek szintén felmentették a DJI-drónokat a gyanú alól, és alapos vizsgálat után arra jutottak, hogy kormányügynökségek használhatják ezeket.

Ugyanakkor a cikk szerint sokak szemében az a koklúzió, hogyha a kínai drónok esetleg nem is továbbítanak érzékeny adatokat, akkor is hiba egy ennyire jelentős technológia esetén egy stratégiai vetélytárs termékeire hagyatkozni.

A problémát viszont az okozza, hogy egyelőre nem látni, ki léphet majd a kínai drónok helyére: ezt a technológiát ennyiért ugyanis jelenleg az amerikai cégek nem tudják hozni. És ha lezárják a piacot, az növelni fogja a költségeket, miközben vélhetően ront majd a termékek minőségén is.

A DJI részesedése az amerikai drónpiacon 70-80 százalék között mozog, és az óriáscég jön elő a legtöbb fejlesztéssel, miközben az áraik végig versenyképesek maradnak.

Az új törvény viszont egyetlen kormányügynökségnek sem hagyná, hogy közpénzt DJI-drónokra költsön, ami nehéz helyzetbe hozna sok szervet, a drónok használata ugyanis egyre elterjedtebb a legkülönfélébb feladatkörökben.

Az amerikai kormány a hamarosan vélhetően fellépő piaci űrt hazai gyártókkal töltené fel, és már el is indítottak egy nemzeti drónprogramot, amivel az amerikai gyártókat támogatnák.